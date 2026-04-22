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【費用検証】2泊3日ディズニーはいくらかかる？豪華食事を満喫し、オフィシャルホテルにも宿泊

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東京ディズニーリゾート（TDR）への宿泊旅行、一体いくらかかるのか。YouTuberのちゃんみおさんが、2泊3日の「お泊まりディズニー」にかかった全費用を検証する動画を公開。チケット代から食費、宿泊費まで全て込みで1人当たり「4万2273円」という結果になり、そのリアルな内訳に注目が集まっている。



■ オフィシャル＆パートナーホテルを賢くハシゴ



今回の旅のポイントは、宿泊先の使い分けだ。1泊目はパークに近いオフィシャルホテル「東京ベイ舞浜ホテル」に前泊。円形の吹き抜けが特徴的なロビーに、ちゃんみおさんも「ずっと泊まってみたかった」と大興奮。 2泊目は、コストパフォーマンスに優れたパートナーホテル「ホテルエミオン東京ベイ」を選択。広々とした洗い場付きのバスルーム完備で、1人当たり8900円という価格設定に「広く、綺麗で、安い。かなりおすすめ」と太鼓判を押した。



■ 120分待ちを回避？パークでの立ち回り術



ディズニーランドでは、期間限定イベント「ディズニー・パルパルーザ」を満喫。人気アトラクション「美女と野獣“魔法のものがたり”」が120分待ちと表示されるや、即座に予定を変更して「ベイマックスのハッピーライド」やショーの抽選へシフト。 結果として「マジカルミュージックワールド」と「クラブマウスビート」の2大ショーに当選。さらに、モバイルオーダーを活用して限定グルメを3店舗分スムーズにハシゴするなど、混雑日でもストレスなく楽しむプロの立ち回りを見せた。



■ 合計「4万2273円」は高い？安い？



最終的な費用の内訳は以下の通り（1人当たり）。 ・宿泊費（2泊）：1万9680円 ・パークチケット：8400円 ・食費・その他：1万4193円



ちゃんみおさんは「2泊してこの値段なら、温泉旅行に行くのと変わらないくらい。大事なのは自分に合ったホテル選び」と総括。



■ ネットの反応



動画のコメント欄には、 「2泊で4万円台は想像以上に安い！真似したい」 「ショー2つ当選は強運すぎる（笑）」 「ホテル選びの比較がすごく分かりやすかった」 といった声が寄せられている。



春休みや連休に向けて、ディズニー旅行を計画している人にとって、非常に実用的なベンチマークとなりそうだ。