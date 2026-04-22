

IKEA岡山(イオンモール岡山2階 岡山・北区下石井)

スウェーデン家具大手の「IKEA」が岡山市に4月24日、オープンします。中四国で2店舗目、都市型モールへのテナント出店です。

IKEAで人気のテディベアが桃太郎になって登場しました。24日、イオンモール岡山にオープンする「IKEA岡山」。メディアに向けた内覧会が22日、開かれました。

（イケア・ジャパン関西マーケットマネジャー／足立知巳さん）

「お子様のいる家庭というところで注力をして商品を見せていったり、ソリューションであったりアイデアをご提案させていただいている」

（松木梨菜リポート）

「お店は2階の吹き抜け沿いに位置しています。店内では人気商品を厳選して販売します」

売場面積は約700平方メートルで、IKEAの約9500点の商品から厳選した約850点が販売されています。

（松木梨菜リポート）

「オープン記念の一つとして人気のサメのぬいぐるみが特別会員価格で販売されます」

座ると体が自然とリラックスできるというチェアなど、小型家具は買ってすぐに持ち帰ることができます。

スペースを活用できるキャスター付きのワゴン。キッチン用品やデスク用品、子どものおもちゃなどを収納できます。

おままごとキッチンはシェフを体験できるとあって子育て世代に人気の商品です。

イケア・ジャパンにとって中四国では広島に続いて2店舗目です。岡山駅前に立地するイオンモール岡山に出店した狙いは？

（イケア・ジャパン関西マーケットマネジャー／足立知巳さん）

「岡山というマーケットは私たちにとって非常に魅力があり重要なマーケットで、一番近くに神戸という店がある中でも岡山県内というところからすでにたくさんのファンの方がいらっしゃいます。魅力を感じてるというところで今回出店させていただいた」

IKEA岡山は24日午前10時、イオンモール岡山にオープンします。

スウェーデン発祥のIKEAが日本に上陸したのは2006年です。千葉県船橋市に1号店をオープンしました。

全国には岡山を含めて15店舗あります。近隣では2008年に神戸、広島には2025年10月にオープンしました。

岡山は商業施設内店舗になりますが、広島も同じ形態で神戸市は大型店舗です。イケア・ジャパンは「岡山駅から近いイオンモール岡山にあるので、これまでIKEAに来たことがない人も気軽に立ち寄ってもらい、IKEAを体験して商品の良さを知ってほしい」としています。