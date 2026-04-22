お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功が５月１７日に、テレビ朝日系列の冠番組「浜田雅功とアスリート幸福論」が放送されることが２２日、発表された。浜田にとって同局での冠番組は、「浜ちゃんのこれが聖地や！」（２０００年７月）以来、２６年ぶりとなる。

同番組は、トップアスリートとして活躍したゲストが人生を“幸福度”という独自の切り口で可視化した「幸福度グラフ」を作成。テレビ朝日に残る膨大な貴重映像をひも解きながらアスリートの栄光と挫折、そしてその裏に秘められた“悔しさ”“涙”“岐路”“家族”“選択”といった人間ドラマに深く迫っていくシリーズ企画だ。

タッグを組むのは、「報道ステーション」のスポーツキャスターとして活躍し、浜田とは１０年以上「芸能人格付けチェック」で共演してきたヒロド歩美。この番組でも浜田と息ピッタリのやりとりを繰り広げ、ゲストの関係者、指導者、仲間、ライバルなどへの聞き込みも担当する。

浜田は「ヒロドは、さすが『格付け』を長く一緒にやっているだけあってうまいです」と絶賛。ヒロドも「スポーツという分野で浜田さんとご一緒できるのがうれしい！」と喜んだ。

初回には、プロ野球界の名捕手として知られる古田敦也と女子ゴルフ元世界ランキング１位の宮里藍が登場。輝かしい活躍の裏に秘められた、それぞれの知られざるドラマが明かされる。

収録を通して２人の人生に触れた浜田は「今まで、たくさんのアスリートと番組をやってきましたが、こうして個人に対して深掘りしていくのは初めて。とても楽しかったです。『なるほど、この時期にこういうことがあったのね』と知ることができたのは、新鮮でしたね」と満足げな表情。ヒロドもアスリートの人生にしんしに迫る企画だけに、「浜田さん史上、いちばんマジメでオシャレな番組となっています！」ともアピールした。

また、浜田は感動の涙をこらえる驚きの展開も。浜田は「最後は感動で終わりましたが…あんなん、いります（笑）？ ウルッときてヤバかったですよ。観ている人からしたら、浜田が何回目で泣くかも楽しみにするんじゃないですか（笑）。ＶＴＲの途中ですごくしゃべるようになったら、『あ、浜田、泣きそうなんだ』と思ってください（笑）」と笑い飛ばした。

番組は大型シリーズ企画として不定期に放送される予定で、第１弾以降も現役からレジェンドまで浜田が今、最も話を聞いてみたいアスリートが続々登場。浜田×トップアスリートによる新たな化学反応が感動を巻き起こす、唯一無二の対話ドキュメントに期待がかかる。