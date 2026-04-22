【NOLVA Reactor Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation5, Playstaion4, Windows PC】 6月 発売 価格：19,980円

HORIは、レバーレスコントローラー「NOLVA Reactor Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation5, Playstaion4, Windows PC」を6月に発売する。価格は19,980円。

本商品は、同社のレバーレスコントローラー「NOLVA」を静音仕様にしたもの。天面のボタンに静音仕様のキースイッチに加え、ケーブル着脱 / ケーブルロック機能などを備えている。

他にも、ボタンの各種機能を自分好みにカスタムできるアサイン（ボタン割り当て）機能が搭載されているほか、底面には安定性の高い滑り止めラバーマットが採用されている。

加えて、キーロック切替スイッチを切り替えることで、オプションボタン、クリエイトボタン、PSボタンの入力を無効にできるキーロック機能やDualSense ワイヤレスコントローラー同様のタッチパッド機能も搭載している。

「NOLVA Reactor Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation5, Playstaion4, Windows PC」詳細

外形寸法：(幅)約35cm × (奥行)約21cm × (高さ)約3cm 質量：約720g スイッチ動作点：約1.0mm ボタン押下圧：40±10gf ボタンストローク長：約2.0mm 取り外しの可否の可否：斜線ボタン全て対応 ボタン直径： 約23ｍｍ (赤色の斜線ボタンのみ約26mm) キースイッチの特徴：静音仕様 USBケーブル：ケーブル長 約3m、接続端子 USB Type-A to Type-C™(USB 2.0) 商品内容：コントローラー × 1USBケーブル（USB Type-A to Type-C™） × 1ボタン / キースイッチ外し工具 × 1取扱説明書 × 1

(C)HORI CO., LTD.