きょうはマスクをして外出した人も多いのではないでしょうか。



２０２６年で最大規模の黄砂が、日本海側を中心に全道的に飛来しています。



４月２２日午前６時半ごろの札幌市内の様子です。



山の稜線がわからないほど、マチ全体が白くかすんでいました。



札幌市西区では車が一面、黄砂に覆われ、大量に降り積もったことがわかります。



（山本記者）「外に出てから３０分ほどで着ている服に黄砂がついています」



札幌管区気象台によりますと、大陸で巻き上がった黄砂が偏西風に乗り、２２日も日本海側を中心に飛来しているということです。





外では マスク をしている人の姿が目立ちました。（関西から来た人）「 黄砂 がたくさん飛ぶと聞いたので予防のために」（札幌市民）「外に洗濯物は干さないようにしている」影響は子どもたちにもー札幌市内の幼稚園です。普段なら 散歩 をしたり園庭で遊んだりする時間ですが、２２日は屋内でボールやブロックなどで遊んで過ごしていました。（北郷札幌幼稚園 白川純園長）「先週から雪がなくなったので、（子どもたちは）園庭で遊ぶことをものすごく楽しみにしていた」（根本記者）「子どもたちの反応は？」（北郷札幌幼稚園 白川純園長）「やっぱり『えー！』という声が出てくる」（根本記者）「こちらは園庭です。子どもたちの姿はなく、がらんとしています。遊具の屋根を見てみると、少し黄色く砂っぽくなっているのがわかります」 黄砂 でしょうか。触ってみると指先に砂のようなものがつきました。１５分ほど園庭で取材していると…撮影に使っていた カメラ 黄砂 まじりの雨に濡れて、黄色くなっていました。（北郷札幌幼稚園 白川純園長）「子どもたちの健康・安全は絶対なので、十分気をつけて対応していきたい」一方、こちらは函館市内の遊園地です。開園前からスタッフが 黄砂 掃除 に追われていました。（函館公園こどものくに 加藤大地ゼネラルマネージャー）「やっぱり拭くと雑巾が黄色くなったりすることがあるので、 掃除 の回数を増やしています」気象台によりますと、 黄砂 の影響は夕方まで続く見通しで、アレルギーなどがある人は マスク を着用し、車や洗濯物などの汚れにも注意が必要です。