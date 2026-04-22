STVニュース北海道

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きょうはマスクをして外出した人も多いのではないでしょうか。

２０２６年で最大規模の黄砂が、日本海側を中心に全道的に飛来しています。

４月２２日午前６時半ごろの札幌市内の様子です。

山の稜線がわからないほど、マチ全体が白くかすんでいました。

札幌市西区では車が一面、黄砂に覆われ、大量に降り積もったことがわかります。

（山本記者）「外に出てから３０分ほどで着ている服に黄砂がついています」

札幌管区気象台によりますと、大陸で巻き上がった黄砂が偏西風に乗り、２２日も日本海側を中心に飛来しているということです。

外ではマスクをしている人の姿が目立ちました。

（関西から来た人）「黄砂がたくさん飛ぶと聞いたので予防のために」

（札幌市民）「外に洗濯物は干さないようにしている」

影響は子どもたちにもー

札幌市内の幼稚園です。

普段なら散歩をしたり園庭で遊んだりする時間ですが、２２日は屋内でボールやブロックなどで遊んで過ごしていました。

（北郷札幌幼稚園　白川純園長）「先週から雪がなくなったので、（子どもたちは）園庭で遊ぶことをものすごく楽しみにしていた」

（根本記者）「子どもたちの反応は？」

（北郷札幌幼稚園　白川純園長）「やっぱり『えー！』という声が出てくる」

（根本記者）「こちらは園庭です。子どもたちの姿はなく、がらんとしています。遊具の屋根を見てみると、少し黄色く砂っぽくなっているのがわかります」

黄砂でしょうか。

触ってみると指先に砂のようなものがつきました。

１５分ほど園庭で取材していると…

撮影に使っていたカメラ黄砂まじりの雨に濡れて、黄色くなっていました。

（北郷札幌幼稚園　白川純園長）「子どもたちの健康・安全は絶対なので、十分気をつけて対応していきたい」

一方、こちらは函館市内の遊園地です。

開園前からスタッフが黄砂掃除に追われていました。

（函館公園こどものくに　加藤大地ゼネラルマネージャー）「やっぱり拭くと雑巾が黄色くなったりすることがあるので、掃除の回数を増やしています」

気象台によりますと、黄砂の影響は夕方まで続く見通しで、アレルギーなどがある人はマスクを着用し、車や洗濯物などの汚れにも注意が必要です。