幼稚園は散歩中止 ことし最大規模の“黄砂”飛来 15分で機材が黄色く…マスク着用する人も
きょうはマスクをして外出した人も多いのではないでしょうか。
２０２６年で最大規模の黄砂が、日本海側を中心に全道的に飛来しています。
４月２２日午前６時半ごろの札幌市内の様子です。
山の稜線がわからないほど、マチ全体が白くかすんでいました。
札幌市西区では車が一面、黄砂に覆われ、大量に降り積もったことがわかります。
（山本記者）「外に出てから３０分ほどで着ている服に黄砂がついています」
札幌管区気象台によりますと、大陸で巻き上がった黄砂が偏西風に乗り、２２日も日本海側を中心に飛来しているということです。
（関西から来た人）「黄砂がたくさん飛ぶと聞いたので予防のために」
（札幌市民）「外に洗濯物は干さないようにしている」
影響は子どもたちにもー
札幌市内の幼稚園です。
普段なら散歩をしたり園庭で遊んだりする時間ですが、２２日は屋内でボールやブロックなどで遊んで過ごしていました。
（北郷札幌幼稚園 白川純園長）「先週から雪がなくなったので、（子どもたちは）園庭で遊ぶことをものすごく楽しみにしていた」
（根本記者）「子どもたちの反応は？」
（北郷札幌幼稚園 白川純園長）「やっぱり『えー！』という声が出てくる」
（根本記者）「こちらは園庭です。子どもたちの姿はなく、がらんとしています。遊具の屋根を見てみると、少し黄色く砂っぽくなっているのがわかります」
黄砂でしょうか。
触ってみると指先に砂のようなものがつきました。
１５分ほど園庭で取材していると…
撮影に使っていたカメラも黄砂まじりの雨に濡れて、黄色くなっていました。
（北郷札幌幼稚園 白川純園長）「子どもたちの健康・安全は絶対なので、十分気をつけて対応していきたい」
一方、こちらは函館市内の遊園地です。
開園前からスタッフが黄砂の掃除に追われていました。
（函館公園こどものくに 加藤大地ゼネラルマネージャー）「やっぱり拭くと雑巾が黄色くなったりすることがあるので、掃除の回数を増やしています」
気象台によりますと、黄砂の影響は夕方まで続く見通しで、アレルギーなどがある人はマスクを着用し、車や洗濯物などの汚れにも注意が必要です。