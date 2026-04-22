超大吉は「山崎18年」！ ウイスキーくじ「第120弾 豪華ウイスキーみくじ」4月22日より発売
【第120弾 豪華ウイスキーみくじ】 発売日：4月22日 価格：3,980円（別途送料990円） 販売口数：466口（数量限定のため、完売次第終了）
・［超大吉×1］山崎18年
※全466口限定
発売日：4月22日
□タチバナE酒販 本店のページ
シングルモルトウイスキー「山崎18年」
アップライジングは、ウイスキーくじ「第120弾 豪華ウイスキーみくじ」の販売を4月22日より開始した。価格は3,980円で、送料は990円。
ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、1口につき1本がランダムで届く抽選型の販売サービス。第120弾は、ジャパニーズウイスキーの象徴「山崎18年」を筆頭に「山崎12年」「白州12年」といった入手困難な銘柄がラインナップされている。全466口で、なくなり次第終了する。【「第120弾 豪華ウイスキーみくじ」ラインナップ】
・［超大吉×1］山崎18年
・［大大吉×2］山崎12年
・［大吉×2］白州12年
・［中吉×4］山崎シングルモルト
・［喜吉×3］響 JAPANESE HARMONY
・［福吉×3］イチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション
・［緑吉×3］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション
・［幸吉×10］サントリーウイスキー 知多
・［宝吉×50］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
・［栄×163］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり
・［吉×225］グレーンウイスキー 巳乃霞
※全466口限定
※なくなり次第終了
山崎12年・白州12年
「第120弾 豪華ウイスキーみくじ」概要
発売日：4月22日
価格：3,980円＋送料990円
販売口数：466口（数量限定のため、完売次第終了）
販売場所：
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