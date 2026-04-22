シングルモルトウイスキー「山崎18年」

アップライジングは、ウイスキーくじ「第120弾 豪華ウイスキーみくじ」の販売を4月22日より開始した。価格は3,980円で、送料は990円。

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、1口につき1本がランダムで届く抽選型の販売サービス。第120弾は、ジャパニーズウイスキーの象徴「山崎18年」を筆頭に「山崎12年」「白州12年」といった入手困難な銘柄がラインナップされている。全466口で、なくなり次第終了する。

【「第120弾 豪華ウイスキーみくじ」ラインナップ】

・［超大吉×1］山崎18年

・［大大吉×2］山崎12年

・［大吉×2］白州12年

・［中吉×4］山崎シングルモルト

・［喜吉×3］響 JAPANESE HARMONY

・［福吉×3］イチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション

・［緑吉×3］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション

・［幸吉×10］サントリーウイスキー 知多

・［宝吉×50］ブレンデッドウイスキー √（ルート）

・［栄×163］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり

・［吉×225］グレーンウイスキー 巳乃霞

※全466口限定

※なくなり次第終了

山崎12年・白州12年

「第120弾 豪華ウイスキーみくじ」概要

発売日：4月22日

価格：3,980円＋送料990円

販売口数：466口（数量限定のため、完売次第終了）

販売場所：

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