「人妻感ゼロ」岡田結実、絶対領域際立つ私服姿にファン歓喜！「言葉失う」「かわいいお母さんだね〜」
俳優でタレントの岡田結実さんは4月21日、自身のInstagramを更新。私服から美しい太ももを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】岡田結実の絶対領域
ファンからは「春らしくてかわいい」「美人だしスタイルも良いなんてズルいよ」「かわいいお母さんだね〜」「人妻感ゼロ」「言葉失う」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】岡田結実の絶対領域
「久しぶりの私服〜」岡田さんは「久しぶりの私服〜」とつづり、3枚のソロショットを投稿。春らしいミントグリーンのカーディガンに白いフリルスカートを合わせたコーディネートです。丈の短いスカートとブーツの間から美しい太ももが見えています。特に2枚目の全身が写ったショットは、岡田さんのスタイルの良さが際立っており魅力的です。
「ママになってますます可愛くなったよね!!」Instagramでは、自身の着用した衣装をたびたび紹介している岡田さん。5日の投稿では、10パターンのコーディネートを公開し「ママになってますます可愛くなったよね!!」「ホント美形美人」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)