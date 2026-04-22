乃木坂46小川彩『時をかける少女』舞台化で主演決定に喜び「時をかけられるのが楽しみです！」
アイドルグループ・乃木坂46の小川彩（18）が22日、都内で行われた映画『時をかける少女 4K デジタル修復版』先行上映会＆スペシャルイベントに登場。『時をかける少女』が2027年に舞台化することが明かされ、小川が舞台で初の単独主演を務めることがサプライズ発表された。
【全身ショット】舞台主演決定！キュートな笑顔を見せた小川彩
筒井康隆氏原作の小説『時をかける少女』は、1972年にNHKでテレビドラマ化された第1作「タイム・トラベラー」を皮切りに、原田知世、内田有紀らが主演で映像化されてきた。
今回13代目の主人公・芳山和子役を演じる小川は「夢じゃないかと思うくらいうれしくて、不安な気持ちももちろんあるんですけど、今は楽しみな気持ちが大きいです」と喜びを明かす。また「タイムスリップする物語をやってみたいと言っていたので、時をかけられるのが楽しみです！」と声を弾ませた。
作品にちなんで、「タイムリープするならいつ？」という質問では、「過去に行って、いろんな歴史の謎を確認しに行きたいです！」と好奇心たっぷりに語っていた。
第一弾【角川映画祭】、第二弾【角川映画音楽祭】の開催決定に続く、角川映画50周年プロジェクト第三弾として発表されたこの舞台化。イベントでは『セーラー服と機関銃』も同じく2027年に舞台化することが決定し、乃木坂46の菅原咲月が主演を務めることが発表された。
【全身ショット】舞台主演決定！キュートな笑顔を見せた小川彩
筒井康隆氏原作の小説『時をかける少女』は、1972年にNHKでテレビドラマ化された第1作「タイム・トラベラー」を皮切りに、原田知世、内田有紀らが主演で映像化されてきた。
作品にちなんで、「タイムリープするならいつ？」という質問では、「過去に行って、いろんな歴史の謎を確認しに行きたいです！」と好奇心たっぷりに語っていた。
第一弾【角川映画祭】、第二弾【角川映画音楽祭】の開催決定に続く、角川映画50周年プロジェクト第三弾として発表されたこの舞台化。イベントでは『セーラー服と機関銃』も同じく2027年に舞台化することが決定し、乃木坂46の菅原咲月が主演を務めることが発表された。