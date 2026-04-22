多くの人が人生の転機やライフステージの変化を迎える29歳。活躍しているあの人も29歳のときはあなたと同じように悩み、もがいていました。

各界で活躍する著名人や偉人たちが当時どのような苦悩を抱え、いかにして乗り越えてきたのかを掘り下げる連載「ぼくらの29歳」。

今回は江崎グリコの創業者・江崎利一の29歳を振り返ります。

家の手伝いに追われた幼少時代。過酷な状況下でも前向きに

ビスコ、アーモンドチョコレート、ポッキー、ジャイアントコーン……お菓子商品で数々のヒット作を生み出しているグリコ。

創業者の江崎利一は「1粒300メートル」「1粒で2度おいしい」といった印象的なキャッチフレーズを生み出したことでも知られています。

そんなアイデアマンの利一にもまた、苦しい下積み時代がありました。

江崎利一は1882年（明治15年）に佐賀県神埼郡蓮池村（現・佐賀市蓮池町）に生まれました。

父は2年前から薬種業を始めており、近所を一軒ずつ歩く日々。暮らし向きは楽ではなく、6人兄弟姉妹の長男だった江崎は、家事や子守りに明け暮れました。

特につらかったのが、日々の水くみです。朝早くから裏の堀や近くの川から水をくみあげては、天秤棒を使って家まで運ぶ。それが利一の役目でした。のちに自身でこう振り返っています。

「10歳の子どもの身にはまことにきつい労働であった。しかも、これには休みというものがなく、1年365日欠かせない仕事であった」

過酷な日々に逃げ出したくなってもおかしくありませんが、利一は「幼い頃から働く習慣を身につけられた」とあくまでも前向きにとらえています。 過酷な状況下でこそ自分が磨かれると、利一は考えたのです 。

利一は進学を希望しますが「無理をして学校に出ずとも、努力次第で立派な商売人になれる」という父の考えで断念。それどころか、小学校高等科すらも中退させられそうになりました。このときに利一は泣いて頼み込んで、事なきを得たそうです。

それでも教科書を買ってもらえなかったので、事前に友達に借りて、書き写してから授業に臨みました。これが案外よい勉強になった、と本人は振り返ります。

「先回りの勉強になって一人前の教科書をもたない私が、だれよりもいちばんよい成績をあげる結果となった。人間の苦労というものはまったく尊いものである」

一難去ってまた一難。常に激動の人生でも諦めない江崎

小学校高等科を卒業してからは、父の仕事を手伝いながら、利一は自分でも事業を考え出しました。

それは、早朝の「塩売り」。当時ほとんどの家では、朝食に朝粥を食べていました。そこで粥の味付けに使う「塩」に、利一は目をつけたのです。

そんな中、利一は19歳のときに父を亡くします。利一にとっては商売の師でもあっただけに、ダメージは大きかったことでしょう。

しかし、悲しんでいる暇はありません。父から引き継いだ借金が、わが身にふりかかってきたからです。この苦境も、利一は持ち前の反骨精神で見事に乗り越えています。

「私はそれこそ死ぬもの狂いで頑張らざるを得なかった。早朝は塩売り、日中は薬の販売と、まる3年間働きつづけ、ついに借金を全額返済することができた」

一難去ったらまた一難が、利一の人生の常でした。借金を返済したかと思ったら、徴兵検査を受ける時期が近づいてきたのです。もし、兵として戦地に赴くとなれば、商売もままなりません。

そこで利一はさらに仕事を増やすことにしました。夕方から夜にかけて、登記代書の仕事をするようになったのです。

間もなくして利一は、日露戦争に召集されます。商売は中断を余儀なくされましたが、あらかじめ備えていた甲斐がありました。貯蓄は十分にあり、留守を預かる家族の心配はせずに済んだそうです。

除隊後、利一はすべての商売をいったん畳んで、大阪で修行をし直そうとします。しかし、状況がそれを許しませんでした。「家の長男なんだから」と親類から大反対に遭ってしまったのです。

せめていったんは一つの事業に集中したい。そう考えたのでしょう。25歳で結婚すると、薬業に専念します。宣伝広告や薬業について猛勉強をする日々が続きました。

1年ばかりすると、利一は「大阪で商いの勉強をしたい」という思いを抱くようになりました。

そこで正月明けの農閑期をねらって、大阪へ。薬の本場である道修町に立ち寄って、利一は驚愕します。人参などの薬品が信じられないほど安いのです。利一は有り金すべてを使って薬品を仕入れると、地元・佐賀に戻って売りさばきました。

その経験から利一の発想を大きく転換します。

「この大阪行きで、私はアタマとマナコの働かせ方次第で、商売というものの妙味がいかに無尽であるかをつくづく感じさせられた。それからというものは、目、耳、頭、手足をゆだんなく働かせるようになり、周囲の物事に対しいっそうの注意力、観察力を傾けた」

空き瓶のトレンドから思いついた新ビジネス

何か大きく飛躍できるようなビジネスチャンスはないものだろうか。利一が日々模索していると、ある光景が飛び込んできました。

空き瓶を忙しそうに回収している人がいたので、事情を聞いたところ、問屋が買い取ってくれるのだ、と教えてくれました。問屋のほうで中身入れて、瓶を再利用するというわけです。

一番多いのはビール瓶で、最近はブドウ酒の瓶も多い……そんな空き瓶のトレンドを聞いて、利一はピンときました。

そういえば、自分の薬局でも最近は栄養強壮剤よりも、ブドウ酒のほうが飲まれているではないか。そんなことも思い出し、利一は次のような新ビジネスを思いつきました。

「そうだ！ブドウ酒を大樽に仕入れて、小さい瓶に詰めかえて売れば、必ず儲かるに違いない」

この29歳での挑戦が大きく実ることになります。ブドウ酒を瓶に入れると、病院と薬種問屋に向けて売り込んでいきました。初めは全く話を聞いてもらえませんでしたが、少しずつ反応を得られるようになりました。

その一方で、利一は設備投資も行っています。瓶詰め用の機械を大阪から購入。生産力を向上させると、神戸や大阪の商社からも30樽を買い込むことになりました。

利一のブドウ酒は大ヒットとなり、九州のブドウ酒販売のトップに輝いたのです。

発想の展開でお菓子業界に旋風を巻き起こす

ブドウ酒のヒットで資本家に仲間入りした利一。あるときに行商していると、筑後川の下流の土手で、大釜でカキを煮る漁師たちの姿がありました。

そこで思い出したのは、日本の貝類、特にカキには多くグリコーゲンが含まれている、と書いてあった新聞記事です。

利一はさっそく漁師に煮汁を分けてもらい、九州帝国大学附属医院に分析を依頼しました。その結果、グリコーゲンの他にもカルシウムや銅が含まれていることが分かったのです。

このグリコーゲンをなんとか事業化できないか。そう考えて検討を重ねているうちに、利一はこんな着想を得ます。

「 グリコーゲンを治療に使うより、むしろ病気を防ぐための体力づくりに使うほうがいいのではないか 」

この発想の転換が、キャラメルの「グリコ」を誕生させることになります。その後、利一は、お菓子業界で大旋風を巻き起こすのでした。

なかなかアイデアが思いつかない――。そんなときは、周辺の事物をよく観察することが大切です。洞察力を磨くことで、日々の風景が違ってみえたり、時事ニュースから新たなビジネスを着想したりすることにつながっていきます。

そして、いざアイデアを具体的にしようと思うと、困難にぶつかることもあるでしょう。そんなときは、江崎利一のこんな言葉を思い出してください。

「 カニのように、横にはってでも前進せよ 」

転職もキャリアアップばかり考えて道を狭めてしまうよりも、「キャリアチェンジもいいかも」と進んだ横道が、利一のように想像もつかない未来へとつながることもあります。前に進めないときは、横でもいいので進んでみましょう。

実りある30代、40代を迎えるためには、29歳のターニングポイントをいかに過ごすかが重要です。新たなことにぜひ挑戦してみてください。

【参考文献】

江崎利一ほか著『私の履歴書 第二十集』（日本経済新聞社）

宮本又郎著『日本の企業家12 江崎利一 菓子産業に新しい地平を拓いた天性のマーケター』（PHP研究所）



プロフィール 真山 知幸（まやま ともゆき） 伝記作家、偉人研究家。1979年、兵庫県生まれ。2002年、同志社大学法学部法律学科卒業。上京後、業界誌出版社の編集長を経て2020年より独立。偉人や名言の研究を行い、著作は60冊以上。『ざんねんな偉人伝』『ざんねんな歴史人物』は、計20万部を突破しベストセラーとなった。大学講義や経営者向けのセミナーでの講師活動やメディア出演のほか、雑誌やweb媒体への連載も数多く持ち「東洋経済オンラインアワード2021」のニューウェーブ賞、「東洋経済オンラインアワード2024」のロングランヒット賞を受賞した。 代表著書 『

『偉人 大久保利通（草思社）』 X（旧Twitter） 真山知幸 代表著書 『 大器晩成列伝（‎ディスカヴァー・トゥエンティワン） 『偉人 大久保利通（草思社）』 X（旧Twitter） 真山知幸