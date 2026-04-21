お笑いコンビ・蛙亭のイワクラが9日、テレビ朝日系バラエティー番組「アメトーーク！」に出演。昨年11月に破局を発表したお笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介と「どっちから告白？」の質問に応じた。

この日、番組では2012年同期芸人が集合の「色々あった同期芸人」を放送。破局後、初共演となった伊藤とイワクラは、同期たちからイジられまくった。すると、「どっちから告白した？」といった質問に、イワクラは「新宿の公園で」と切り出し、「私はもう好きになっていたので、家を出るタイミングだったので今日言おうと。多分バレてはいるな、好きなことはと。でも同期なんで、周りにも迷惑がかかる。キモいと思われるかと言わなかったんです」と、伊藤への告白を踏みとどまったと明かした。

すると、伊藤の方から「付き合うべ」と交際を申し込まれたと打ち明け、他の同期芸人は盛り上がりを見せた。だが、イワクラは「私が、面白くないし周りにキモいと思われるからやめようと言ったら『そんなの関係ねえ。お笑いと恋愛は別だべ』って」と、伊藤の言葉を披露した。

実は結婚する予定だった！？

そして、伊藤は18日深夜放送のテレビ東京系バラエティー番組「ゴッドタン」で、イワクラについて言及した。

番組では、伊藤のことを本当に嫌いな1人を当てる「マジギライ1／5」を放送。その際、共演していたタレント・上杉真央とのやり取りのなかで、“伊藤の秘密”に話題が派生。これに伊藤は「オレの秘密…」と語り始めると、すかさず上杉が「その時の秘密、『4月にオレ、(イワクラと)結婚する』らしいぞ」と暴露し、スタジオを騒然とさせた。

この暴露に驚きの声が渦巻く中、伊藤は「結婚する予定だったよ！」と声を大にし、MCのお笑いタレント・劇団ひとりは「去年の話だよね？３月。すぐだったんだ」と目を丸くした。

2人は９日放送の冒頭番組で、「未公開シーン大放出SP」として放送された未公開シーンがVTRで流され、MCでお笑いタレントの蛍原徹から「去年の９月でいいんですか？」と破局について尋ねられていた。これにイワクラは、「『じゃあ別れますか』と伊藤さんから言われまして」と破局の詳細を明かし、「私からフラれた理由で思い当たるのが１個あったらしくて。『オレが酒飲みに行くからだよな』って言われて。全然それは違くて。それ以外に40個あるんだけどと思って」と不満をぶちまけた。

すると伊藤は、「そんなに理由があるなんて全く知らなくって。別れた40個の理由をイワクラがいろんなテレビでしゃべるんです。いろんなテレビでしゃべって……。オレ別れた理由、全部LINEニュースで知ってるんですよ」と、ワンクッション置いて破局理由を知ったと話し、「直接じゃなくて、LINEニュースで届くんで、そこで初めて『オレのあれ、そんなにムカつかれたんだ』みたいなの、今、それで知ってる状態です」と釈明。だが、イワクラは「これにちょっと1個、言い返していいんだったら。『聞けばよかったじゃん！』何でさ、自分の悪いところ1個やと思った？1個なわけないやろ！」と一刀両断し、伊藤を撃沈させた。

2人の熱愛は、2022年7月に週刊誌「FLASH」(光文社)がスクープし、2021年末から交際していたことが明らかになった。交際を公にしていたことから2023・2024年の元日にスポーツ紙が年内結婚を報じるなど、結婚秒読み状態とも言われていた。しかし、交際からはや4年がたち破局に至ったが、もし伊藤からのプロポーズを破局前に受けていたとしたら2人の未来は違っていたのかも知れない。今後のプライベートにも注目が集まる。