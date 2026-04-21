ワンコは病院で注射を打った後に、ママさんを責めるような態度をとって…？投稿は記事執筆時点で73万8000回再生を突破し、ワンコの表情に思わず笑ってしまう人が続出しています。

【動画：病院に注射を打ちに行った犬→『痛かったのはママのせいだ』と勘違いして…信頼ゼロな『表情』】

ワンコが病院で注射を打ったら…

TikTokアカウント「hanpen_wanwan_401」に投稿されたのは、チワワ×ペキニーズのMIX犬「はんぺん」ちゃんが動物病院に注射を打ちに行った日の様子です。

看護師さんにはんぺんちゃんの体を抑えてもらって、さっそく注射を打とうとする獣医さん。はんぺんちゃんは思い切り首をのけ反らせながら、「やめて～っ」とばかりに切ない声で鳴いたそう。ちょっぴり可哀想ですが、こればかりは頑張って耐えてもらうしかありません…！

そしてママさんが「頑張れ！痛くないよ」と励ましているうちに、獣医さんがチクッと注射を済ませます。その瞬間に、「きゅんっ」と悲鳴を上げるはんぺんちゃん。無事に注射を終えることができましたが、やはり少し痛かったようです。

ママのせいだとご立腹！？

帰宅後、痛い思いをしたはんぺんちゃんは、パパさんのお膝に乗って慰めてもらっていました。ママさんがそばに行ったら、パパさんの顔を見上げてお目目で何かを訴えるはんぺんちゃん。そのままママさんのことは無視して、そっぽを向いてしまったそう。

そしてママさんが「ねえ」と声をかけると、「もうママなんて信じない」と言わんばかりの不服そうなお顔で見てきたとか！どうやら痛い思いをしたのは、ママさんのせいだと思って怒っているようです。おそらく先ほどパパさんを見上げた時も、「ママにいじめられたの」と愚痴を言っていたのでしょう。

ママさんははんぺんちゃんのために病院に連れて行ってあげただけなのに、まさかこんな仕打ちを受けることになるとは…。その理不尽な態度と表情すら可愛くて、ママさんは思わず笑ってしまったのでした。

この投稿には「可愛すぎる」「めっちゃ怒ってる」「守って欲しかったんだよね」「もうパパしか信じないって顔してる笑」といったコメントが寄せられています。

正反対なワンコたちが愛おしい

はんぺんちゃんは注射の度に嫌がって大騒ぎし、終わった後は被害者面をするそうです。一方、同居犬の「こんぶ」君は注射を打った瞬間も無反応で、いつも気づいたら終わっているという感じなのだとか。一緒に暮らしているのに正反対な2匹はなんだか面白くて、どちらも愛おしいですね！

はんぺんちゃん＆こんぶ君の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「hanpen_wanwan_401」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「hanpen_wanwan_401」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。