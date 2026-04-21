Daoko、TVアニメ『よわよわ先生』OPテーマ「COMIT COMET」のミュージックビデオ公開！

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Daokoが2026年4月12日(日)にリリースしたTVアニメ『よわよわ先生』のOPテーマ「COMIT COMET」のミュージックビデオが公開された。

本ミュージックビデオは『映像作家100人2025』にも選出され、現在MUSIC AWARDS JAPANの最優秀ミュージックビデオ作品賞にもノミネートされている気鋭の映像作家・寺本遥が手掛けた。楽曲の持つグルーヴとポップネスを軸に、DaokoのパフォーマンスとライブサポートメンバーであるBEATBROS.（GuruConnect - Bass / Manipulator、ビートさとし - Drums）による演奏を織り交ぜた構成で、原作のユーモラスでチャーミングな空気感とも呼応しながら、楽曲の世界観を立体的に表現した映像作品に仕上がっている。監督・寺本遥が「ボウリング場や星など発光するモチーフが色々と出てきますが、一番光っていたのはDaokoさんでした。」と太鼓判を押すDaokoのパフォーマンスや、ライブを想起させる臨場感にも注目してほしい。

TVアニメ『よわよわ先生』は現在好評放送中。気弱でちょっと頼りない新任教師をヒロインに描く大人気ラブコメディ。見た目も性格も“よわよわ”だが、生徒から恐れられる“こわこわ先生”と誤解されている新任英語教師・鶸村ひよりが、担当クラスの阿比倉くんに支えられながら成長する物語。生徒たちに振り回されながらも懸命に向き合い、少しずつ信頼関係を築いていく姿をユーモラスかつ刺激的に描く。

アニメのオープニングを飾る楽曲「COMIT COMET」は、作編曲を「ShibuyaK」、「もしも僕らがGAMEの主役で」などこれまでも数多くのDaoko楽曲を手掛けてきたHIDEYA KOJIMAが担当。90’s〜00’sの渋谷系エッセンスがふんだんに盛り込まれながら、現行の海外ファンクの要素も感じさせる、Daoko史上最もグルーヴィーでキュートな楽曲に仕上がっている。

＜Video Credit＞

Director / DP / Editor: Haruka Teramoto

Gaffer / Cam.Op. / Still Photographer: Kana Shimizu

Camera Operator: Koga Kuranishi

Lighting Operator: Yoshiki Minoura

Hair & Makeup: Natsuho Makino

Stylist: Kumiko Iijima (POTESALA)

Jewelry Design:

WANG Yu An

JIANG Ba Qing Zang

Keiko Itano

Mutsumi Daikuhara

(Bunka Fashion College)

Logo Concept: Hazuki Tamano

Special Thanks: dig bowl Kichijoji

●リリース情報

Daoko Digital Single

「COMIT COMET」

配信中



配信リンクはこちら

https://lnk.to/COMIT_COMET

「COMIT COMET」

作詞 : Daoko

作曲 : HIDEYA KOJIMA,Daoko

編曲 : HIDEYA KOJIMA

ジャケットデザイン：玉野ハヅキ（株式会社ヨーヨー）

原画：ほの 暁（Akatsuki Hono）

監修：竹本佳子（Yoshiko Takemoto）

●作品情報

TVアニメ『よわよわ先生』



AT-X：毎週土曜日 21:30〜（リピート放送 毎週月曜日 29:00〜／毎週土曜日 6:30〜）

TOKYO MX：毎週土曜日 22:30〜

ABCテレビ：毎週水曜日 26:15〜

北海道テレビ放送：毎週土曜日 26:40〜

長崎文化放送：4月23日より 毎週木曜日 25:20〜

BS11：毎週土曜日 22:30〜

配信情報

AnimeFesta・dアニメストア・DMM TVにて Web最速配信決定！

※放送・配信日時は変更になる場合がございます。

＜Daoko プロフィール＞

Daoko（ダヲコ）

1997年生まれ、東京都出身。

15歳のときにニコニコ動画へ投稿した楽曲が話題となり、2015年に『DAOKO』でメジャーデビュー。

以降、CMやアニメ主題歌の提供など幅広い音楽活動を展開し、米津玄師との共作「打上花火」はYouTubeで6億回を超える再生を記録。

音楽にとどまらず、小説執筆、ライブイベントの主催、絵画の個展開催、女優業など、多彩なクリエイティブ活動を通じて国内外から高い評価を得ている。

2019年には個人事務所「てふてふ」を設立。ソロ活動と並行して、2023年からはバンド・QUBITとしての活動もスタート。

2024年には約4年ぶりとなるアルバム『Slash-&-Burn』をリリースし、椎名林檎の7thアルバム収録曲「余裕の凱旋」へのfeat.参加でも話題に。

2025年にはGiga & TeddyLoidとの共作「アクト feat. Daoko」でも注目を集め、

11月19日には最新EP「meta millefeuille」が配信リリースされた。

©福地カミオ・講談社／「よわよわ先生」製作委員会

関連リンク

Daokoオフィシャルサイト

https://daoko.jp/