【アギトー超能力戦争ー】G7システム起動シーンの本編映像公開！
仮面ライダー生誕55周年となる2026年の4月29日（水・祝）に全国公開となる『アギトー超能力戦争ー』、氷川誠（要潤）が＜G7＞を装着し＜仮⾯ライダーG7＞へと変⾝するシーンを収めた本編映像の一部が公開された。
2026年は仮⾯ライダー⽣誕55周年。そんな特別な年に仮⾯ライダー⽣誕55周年記念作として『アギトー超能⼒戦争ー』が2026年4⽉29⽇（⽔・祝）より全国公開される。
本作は、平成以降の仮⾯ライダー作品でいまだ破られることのない史上最⾼平均視聴率（11.7％）を誇り、その⼈気から平成仮⾯ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた⾦字塔『仮⾯ライダーアギト』の劇場版最新作。 タイトルから「仮⾯ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された⼤⼈が楽しめる超能⼒アクション⼤作だ。
主演は映画「キングダム」シリーズや26年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で明智光秀を演じる要潤。TVシリーズ『仮面ライダーアギト』（01／EX）では、警察官・氷川誠／仮面ライダーG3を演じ、俳優デビューした作品でもある。さらに津上翔一／仮面ライダーアギトを演じた賀集利樹を筆頭に、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、升毅、秋山莉奈、田辺季正、樋口隆則とオリジナルキャストが再集結し作品を盛り上げる。そして本作で映画初出演となる、ゆうちゃみをはじめ、駒木根隆介、今井悠貴、岩永洋昭、鈴之助、青島心、金田哲（はんにゃ.）、ベッキーら個性溢れるキャストが脇を固める。
今回公開されたのは、Gユニット管理官の⼩川澄⼦（藤⽥瞳⼦）による号令のもと、氷川誠（要潤）が最新鋭の特殊強化装甲服＜G7＞を装着し＜仮⾯ライダーG7＞へと変⾝するシーンを収めた本編映像の⼀部。
25年前のTVシリーズ「仮⾯ライダーアギト」では、 専⽤⾞輛＜Gトレーラー＞中で⼿動での装着であった＜G3＞＜G3-X＞から進化を遂げ、ドローンが各パーツを運び⾃動で装着が進められていく。⾜、胴体、腕、そして顔から頭部までの全⾝が覆われ、Gユニットらしい⻘⾊をベースに⻩⾊のドローンが組み合わさった新システムで佇む＜仮⾯ライダーG7＞。本作で初登場する最新の武器である＜GZ-10 オロチ＞の⼑⾝が⾃動で伸びる瞬間もおさめられた貴重映像だ。25年振りにパワーアップしたGユニット最新鋭の特殊強化装甲服＜G7＞に⼼踊る映像となっている。
25年という年⽉を経て、特殊強化装甲服＜G7＞を装着し、巨悪に⽴ち向かう氷川誠。不器⽤で誰よりも真っ直ぐなヒーローの戦いの物語が間も無く幕を開ける。
＞＞＞場面カットをチェック！（写真2点）
（C）2026「劇場版アギト」製作委員会 （C）⽯森プロ・東映
2026年は仮⾯ライダー⽣誕55周年。そんな特別な年に仮⾯ライダー⽣誕55周年記念作として『アギトー超能⼒戦争ー』が2026年4⽉29⽇（⽔・祝）より全国公開される。
本作は、平成以降の仮⾯ライダー作品でいまだ破られることのない史上最⾼平均視聴率（11.7％）を誇り、その⼈気から平成仮⾯ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた⾦字塔『仮⾯ライダーアギト』の劇場版最新作。 タイトルから「仮⾯ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された⼤⼈が楽しめる超能⼒アクション⼤作だ。
今回公開されたのは、Gユニット管理官の⼩川澄⼦（藤⽥瞳⼦）による号令のもと、氷川誠（要潤）が最新鋭の特殊強化装甲服＜G7＞を装着し＜仮⾯ライダーG7＞へと変⾝するシーンを収めた本編映像の⼀部。
25年前のTVシリーズ「仮⾯ライダーアギト」では、 専⽤⾞輛＜Gトレーラー＞中で⼿動での装着であった＜G3＞＜G3-X＞から進化を遂げ、ドローンが各パーツを運び⾃動で装着が進められていく。⾜、胴体、腕、そして顔から頭部までの全⾝が覆われ、Gユニットらしい⻘⾊をベースに⻩⾊のドローンが組み合わさった新システムで佇む＜仮⾯ライダーG7＞。本作で初登場する最新の武器である＜GZ-10 オロチ＞の⼑⾝が⾃動で伸びる瞬間もおさめられた貴重映像だ。25年振りにパワーアップしたGユニット最新鋭の特殊強化装甲服＜G7＞に⼼踊る映像となっている。
25年という年⽉を経て、特殊強化装甲服＜G7＞を装着し、巨悪に⽴ち向かう氷川誠。不器⽤で誰よりも真っ直ぐなヒーローの戦いの物語が間も無く幕を開ける。
＞＞＞場面カットをチェック！（写真2点）
（C）2026「劇場版アギト」製作委員会 （C）⽯森プロ・東映
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