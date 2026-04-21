アーティストの“過去・現在・未来”が交差する特別なステージ『YOKOHAMA UNITE音楽祭』。2026年7月26日（日）横浜BUNTAIで開催されるORANGE RANGE結成25周年記念公演「ベストヒット・チャンプルー」に、日本のロックシーンを牽引し続ける[Alexandros]のゲスト出演が決定。[Alexandros]との共演は、ORANGE RANGE自身が企画する公演では初めてのこと。

ORANGE RANGEは沖縄を拠点に、常識にとらわれない“自由でジャンルレス”な音楽性で、25年間シーンの中心を走り続けてきた。令和の今も『イケナイ太陽（令和ver.）』MVが約3,000万回再生を記録するなど、世代を超えて時代の最前線を切り拓いている。

ORANGE RANGE - イケナイ太陽 (令和ver. Music Video)（YouTube）

https://youtu.be/fdYFKOMQGUU



対する[Alexandros]は、神奈川を拠点に、独自の美学と洗練されたバンドアンサンブルで現代ロックシーンを牽引する存在。『ワタリドリ』『閃光』など数々のアンセムを生み出し、数多くの大型フェスでメインステージを飾るなど、幅広い世代から絶大な支持を集めている。

世界観やジャンルの違いを超えて、両者が同じステージでぶつかる。この日限りのスペシャルなセットリストで、両バンドともに誰もが口ずさめるヒット曲が揃い、ライブでは観客が自然と歌い出したくなるような一体感に包まれることが予想される。沖縄と神奈川、二つのルーツが横浜BUNTAIで交差し、ここでしか味わえない“チャンプルー”を満喫しよう。

本公演の【ファミリーマート先行】は、2026年4月21日（火）12:00〜2026年5月10日（日）23:59まで実施予定。詳細は公式サイトにて確認できる。

キービジュアルもあわせて発表となった。25周年のキックオフとなる本公演にふさわしい、この日限りの特別な空気感を視覚化し、ルーツである沖縄をベースに、開催地・横浜の象徴など多彩な要素が混ざり合う“チャンプルー”な構成で、ORANGE RANGEの祝祭感とジャンルレスな音楽性を表現したビジュアルに仕上がっている。

[Alexandros]からは本公演への特別な想いを込めたコメント、そしてORANGE RANGEから[Alexandros]へのアンサーコメントが到着した。

■[Alexandros]コメント

ORANGE RANGE

25周年おめでとうございます！

思えば我々のデビュー当時からさまざまなフェスでご一緒させていただきました。

ある時、栃木のフェスで一節だけ「花」を歌わせてもらったのですが、それを聴いてくださっていたようで、終演後に声をかけていただき、そこから一気に距離が縮まったのを覚えています。

まだ自分たちが若手だった頃、慣れないテレビ出演で緊張していたときに、僕ら以上に緊張している“ふり”をして場を和ませてくれたことがありました。本当に優しい方々だなと感じた瞬間でした。

これからも、先輩風を全く吹かせない先輩として君臨し続け、怖い先輩から守っていただけるシーサーであってください。

イベントご一緒できて光栄です。

頑張ります。

■ORANGE RANGEから[Alexandros]へのアンサーコメント

横浜でLIVE、、、じゃあアレキでしょ！ってぐらい満場一致でした。

勝手に盛り上がって、勝手にスケジュールを確認すると、その時期はツアー中との事。ダメ元で打診したら、なんと、なんと！出演してくれるとの返信が！奇跡！感謝！男気にも感動。

最初は都会的で洗練された音楽にビビっていましたが（お洒落な服屋さんに入って、店員さんに話しかけられる時の緊張感と一緒）、喋ると、みんな、おおらかで優しくて。地元を大事にしているところも、なんか良いですよね。大好きです。

YOKOHAMA UNITE音楽祭で、どんな化学反応が起こるのか、どんな世界を見せてくれるのか、めちゃくちゃ楽しみにしています！

あと、最後に、緊張している“ふり”じゃなくてマジで緊張してたと思います！

＜チケット特典情報＞

本公演では、全券種で“特典付き”を選択してご購入した人に、ORANGE RANGE自らが監修した、結成25周年を記念した“チャンプルー法被”が特典として用意されている。

※特典は「特典付き」チケットを選択・購入された方のみ対象。

＜公演概要＞

公演名：YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026 presents ORANGE RANGE 【祝】25周年 ベストヒット・チャンプルー

公演日時：2026年7月26日（日）16:00開場/17:00開演

出演：ORANGE RANGE / [Alexandros]

会場：横浜BUNTAI（〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町２丁目７番１）

公式HP（公演概要及びチケット詳細はこちら）

https://yokohama-unite.com/

(執筆者: gallagherbros)