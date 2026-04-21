【テオリッタ】 10月 発売予定 価格：27,500円

コトブキヤは、フィギュア「テオリッタ」を10月に発売する。価格は27,500円。

本商品はTVアニメ「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」より剣の《女神》「テオリッタ」を1/7スケールフィギュア化したもの。小柄ながらも《女神》らしく、堂々とした姿をイメージして立体化されている。

体の動きに合わせたマントや髪の毛の動き、勇ましい表情なども細部まで作り込まれている。手にはザイロに買ってもらった短剣、体の装飾品もしっかりと造形されている。

台座はテオリッタが眠っていた棺の蓋や一緒に入っていた珪化木や百合の花など作中に登場する印象的な意匠が散りばめられている。

また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて予約・購入すると特典として「表情替えパーツ」が付いてくる。

テオリッタ

10月 発売予定

価格：27,500円

スケール：1/7

サイズ：全高約238mm（台座含む）

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