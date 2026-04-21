Ayumu Imazu 25歳、結婚していたことを報告 相手は明矢「大切なライフパートナー」
シンガーソングライターで、ダンサーなどとしても活躍するAyumu Imazuさん（25）が21日、自身のインスタグラムを通じて結婚していたことを報告しました。
Ayumu Imazuさんは公式サイトのプロフィルによると、2000年5月12日生まれ、大阪府出身。シンガーソングライター・ダンサー・コレオグラファー・プロデューサーとして幅広く活動しています。
2021年にメジャーデビュー。2024年リリースの楽曲『Obsessed』は、TikTokで人気アーティストがダンスチャレンジ動画を投稿するなど話題に。King & Princeなどアーティストへの楽曲提供も行っています。
Ayumu Imazuさんは、結婚相手についてアーティストの明矢さんであると明かしています。
■Ayumu Imazuさんのコメント全文（インスタグラムより）
いつも応援してくださっている皆さまへ。
この度、私、今津渉は明矢さんと
結婚しておりましたことをご報告させていただきます。
日頃から支えてくださっている皆さまに
心より感謝申し上げます。
昔から共に歩んできた、
とても信頼している大切なライフパートナーです。
また、自分のキャリアが
新しいチャプターへと進むこのタイミングで、
アーティストとしてだけでなく、一人の人間としても
皆さまに向き合っていける存在でありたいと思い、
今回このご報告をさせていただきました。
これからも感謝の気持ちを忘れず、
良い音楽を届けられるよう励んでまいります。
今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。今津渉