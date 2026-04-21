シンガーソングライターで、ダンサーなどとしても活躍するAyumu Imazuさん（25）が21日、自身のインスタグラムを通じて結婚していたことを報告しました。

Ayumu Imazuさんは公式サイトのプロフィルによると、2000年5月12日生まれ、大阪府出身。シンガーソングライター・ダンサー・コレオグラファー・プロデューサーとして幅広く活動しています。

2021年にメジャーデビュー。2024年リリースの楽曲『Obsessed』は、TikTokで人気アーティストがダンスチャレンジ動画を投稿するなど話題に。King & Princeなどアーティストへの楽曲提供も行っています。

Ayumu Imazuさんは、結婚相手についてアーティストの明矢さんであると明かしています。

■Ayumu Imazuさんのコメント全文（インスタグラムより）

いつも応援してくださっている皆さまへ。

この度、私、今津渉は明矢さんと

結婚しておりましたことをご報告させていただきます。

日頃から支えてくださっている皆さまに

心より感謝申し上げます。

昔から共に歩んできた、

とても信頼している大切なライフパートナーです。

また、自分のキャリアが

新しいチャプターへと進むこのタイミングで、

アーティストとしてだけでなく、一人の人間としても

皆さまに向き合っていける存在でありたいと思い、

今回このご報告をさせていただきました。

これからも感謝の気持ちを忘れず、

良い音楽を届けられるよう励んでまいります。

今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。

今津渉