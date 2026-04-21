夜ドラ『ラジオスター』報道特番のため放送時間変更【変更一覧＆第13話あらすじ】 カナデ（福地桃子）が涙
俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）は、第4週に突入する。きょう21日は、第13話が放送される。
【場面カット】『ラジオスター』カナデ（福地桃子）が奥能登の伝統工芸品に触れる
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
第13話は、20日に放送予定だったが、地震発生に伴う報道特番により、スケジュールが変更になった。22日は2話連続放送となる。
・第13回 4月21日（火）夜10時45分〜
・第14回 4月22日（水）夜10時45分〜
・第15回 4月22日（水）夜11時00分〜
・第16回 4月23日（木）夜10時45分〜
■第13話 あらすじ
ラジオスターに参加することになったリクト（甲斐翔真）は、早速「ジャポニズム選手権」という企画を考える。奥能登の伝統工芸品である、輪島塗、珠洲焼の職人をスタジオに呼んで、こだわりを聞くというもの。カナデ（福地桃子）は、職人たちの人生観に触れ、思わず涙してしまう。都会で暮らしていた自分は、いつも何かに追い立てられるように生きていた、とリクトに語り始める。カナデは、もう少しこの地に居たいと願う。
【場面カット】『ラジオスター』カナデ（福地桃子）が奥能登の伝統工芸品に触れる
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
・第13回 4月21日（火）夜10時45分〜
・第14回 4月22日（水）夜10時45分〜
・第15回 4月22日（水）夜11時00分〜
・第16回 4月23日（木）夜10時45分〜
■第13話 あらすじ
ラジオスターに参加することになったリクト（甲斐翔真）は、早速「ジャポニズム選手権」という企画を考える。奥能登の伝統工芸品である、輪島塗、珠洲焼の職人をスタジオに呼んで、こだわりを聞くというもの。カナデ（福地桃子）は、職人たちの人生観に触れ、思わず涙してしまう。都会で暮らしていた自分は、いつも何かに追い立てられるように生きていた、とリクトに語り始める。カナデは、もう少しこの地に居たいと願う。