タレントのMEGUMI（44）がMCを務める20日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）に出演。場にのまれない方法について語った。

ゲストで登場した「Travis Japan」吉澤閑也から「緊張するんですか？」と聞かれる場面が。「あんまりしないんですよね。そこの海馬が壊れちゃったのかも」と語りだした。

「昔はめっちゃしてました。毎週金曜日の深夜2時半から『虎の門』って番組やってて。芸人さんの中でひとり大喜利やってた」と回顧。「毎週毎週松本さんとか有吉さんとか、凄いメンバーのなかで大喜利やって…私がMCみたいな感じだったから“MEGUMIの面白い一言からスタート”とか。それを2年半やって海馬壊れちゃったの」と明かした。

「当然スベるから帰って走ったりして。走ったらまだ寝れるんですよ」と説明。「スベるってめちゃつらいじゃないですか。それを毎週、生でやってからあんまり。緊張というモノはなんだろう？って」と振り返った。

続けてゲストの「さや香」新山から「ヒリヒリする場面とかはあるんですか？」と聞かれると「あるんですけど」と前置き。「自分の周りに薄い膜があることを想像する。飲まれちゃうじゃないですか、凄すぎる人とか。薄い風船に私は包まれてるって感覚で人に会うと…もし良かったらやってみてください」と助言した。