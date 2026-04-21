カンテレ系ドラマ「銀河の一票」が２０日、スタートした。幹事長である父から絶縁された茉莉（黒木華）が、街で偶然出会ったスナックのママ・あかり（野呂佳代）に都知事選出馬を打診し、物語は動いていく。

茉莉は、自宅の本棚に「宮沢賢治全集」があり、心に思うことがあるときは、本を開いて大事な文を読み返す。この日は「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という文章を黙読し、何かを決意する。

月１０枠では２５年に放送された「僕達はまだその星の校則を知らない」でも、主人公の同僚である女性教師の幸田（堀田真由）が宮沢賢治の大ファンという設定だった。

さらに「銀河の一票」では、宮沢賢治の故郷・岩手県の地名を取った「雫石」「平泉」「住田」「滝沢」という人物も登場。幹事長の父が密会に使う場所は「マリヴロン」と呼ばれており、これも宮沢賢治の作品から取られている。

ネットでは「この枠は宮沢賢治、好きだなあ」「カンテレ、身内に宮沢賢治の血縁者でもいるのかな」「おっ、宮沢賢治。ぼくほし思い出すわ」「この黒木華ちゃんも宮沢賢治推し？」「また月１０に出てきた宮沢賢治」「フジテレビのドラマ班には、宮沢賢治好きがいるのかな？読んでみようかな」などの声が上がっている。