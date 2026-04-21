東京ディズニーシー、新グッズ5・25より発売 25年間の歴史が詰まったアイテム続々【詳細】
今年9月4日に開園25周年を迎える千葉・浦安市の東京ディズニーシー（TDS）は5月25日より、新たなスペシャルグッズを発売する。
【画像】東京ディズニーシー、5月25日発売のグッズ（一覧）
8つのテーマポートの魅力が詰まったスペシャルグッズが登場する。ポストカードやピンバッジは、東京ディズニーシーの象徴であるディズニーシー・アクアスフィアをはじめとした、各エリアの象徴的なモチーフなどが描かれており、東京ディズニーシーのさまざまな魅力を集めることができる。
また、各エリアのモチーフがデザインされたチャームや、ミッキーマウスとミニーマウスが各エリアをめぐった思い出の衣装を取り入れたぬいぐるみチャームも販売する。
ショルダーバッグなどにお気に入りのぬいぐるみチャームやキーチェーンを付けて、自分ならではのカスタマイズも楽しめる。
このほか、東京ディズニーシーの魅力をいつでも思い出せるよう、テーマポートにある特徴的なモチーフが、遊び心あふれるユニークなグッズとなって登場。マーメイドラグーンにあるショップ「スリーピーホエール・ショップ」のクジラをモチーフにしたバッグチャームや、ミステリアスアイランドの火山と海底をモチーフにしたタンブラーなど、遊び心あふれるグッズが展開される。
さらに、8つのテーマポートがデザインされたカチューシャやハット、Tシャツなども登場する。
また、お気に入りのパーツを選んで好きに組み合わせることで、自分だけの思い出を形にできるグッズ「ジュビリーロケット」が登場する。ジュビリーロケットにはミッキーシェイプのベースが2種類あり、どちらも耳部分に東京ディズニーシー25周年をお祝いする「25」のロゴが入ったデザインとなっている。ベースには別売りの数種類のパーツを組み合わせることができる。
中央は、蓋が開く仕様になっており、その中に東京ディズニーシーの8つのテーマポートなどをモチーフとしたスパークリングピースやジュエルを入れることができる。さらに、ミッキーマウスと仲間たちがデザインされたイヤーパーツとチャームを耳部分などに付け、自分だけの特別なグッズを作ることができる。
ジュビリーロケットをバッグなどに付けるためのチェーンと、部屋に飾るための台座となるジュビリーロケットホルダーも登場する。
また「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」から、東京ディズニーシー25周年を記念して、テーマカラーのジュビリーブルーで彩られた祝祭感あふれる華やかなケーキが登場。なめらかな食感のミルクムースに果肉入りマンゴージュレをサンドしており、トップはレモン風味のジュレやムースでデコレーションされていて、さわやかな味わい。家族や友だちとパークの思い出を振り返りながら、パークのシンボルやキャラクターがデザインされたピックを飾って、開園25周年を祝福できる。東京ディズニーリゾート・アプリからの注文となる。
【画像】東京ディズニーシー、5月25日発売のグッズ（一覧）
8つのテーマポートの魅力が詰まったスペシャルグッズが登場する。ポストカードやピンバッジは、東京ディズニーシーの象徴であるディズニーシー・アクアスフィアをはじめとした、各エリアの象徴的なモチーフなどが描かれており、東京ディズニーシーのさまざまな魅力を集めることができる。
ショルダーバッグなどにお気に入りのぬいぐるみチャームやキーチェーンを付けて、自分ならではのカスタマイズも楽しめる。
このほか、東京ディズニーシーの魅力をいつでも思い出せるよう、テーマポートにある特徴的なモチーフが、遊び心あふれるユニークなグッズとなって登場。マーメイドラグーンにあるショップ「スリーピーホエール・ショップ」のクジラをモチーフにしたバッグチャームや、ミステリアスアイランドの火山と海底をモチーフにしたタンブラーなど、遊び心あふれるグッズが展開される。
さらに、8つのテーマポートがデザインされたカチューシャやハット、Tシャツなども登場する。
また、お気に入りのパーツを選んで好きに組み合わせることで、自分だけの思い出を形にできるグッズ「ジュビリーロケット」が登場する。ジュビリーロケットにはミッキーシェイプのベースが2種類あり、どちらも耳部分に東京ディズニーシー25周年をお祝いする「25」のロゴが入ったデザインとなっている。ベースには別売りの数種類のパーツを組み合わせることができる。
中央は、蓋が開く仕様になっており、その中に東京ディズニーシーの8つのテーマポートなどをモチーフとしたスパークリングピースやジュエルを入れることができる。さらに、ミッキーマウスと仲間たちがデザインされたイヤーパーツとチャームを耳部分などに付け、自分だけの特別なグッズを作ることができる。
ジュビリーロケットをバッグなどに付けるためのチェーンと、部屋に飾るための台座となるジュビリーロケットホルダーも登場する。
また「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」から、東京ディズニーシー25周年を記念して、テーマカラーのジュビリーブルーで彩られた祝祭感あふれる華やかなケーキが登場。なめらかな食感のミルクムースに果肉入りマンゴージュレをサンドしており、トップはレモン風味のジュレやムースでデコレーションされていて、さわやかな味わい。家族や友だちとパークの思い出を振り返りながら、パークのシンボルやキャラクターがデザインされたピックを飾って、開園25周年を祝福できる。東京ディズニーリゾート・アプリからの注文となる。