サッカーのドイツ１部、２部リーグの入れ替え戦は２５日、パーダーボルンでホームアンドアウェー方式による第２戦が行われ、日本代表ＦＷ塩貝健人のウォルフスブルク（１部１６位）は敵地でパーダーボルン（２部３位）に延長の末に１―２で逆転負けし、２戦合計１―２で２部降格が決まった。チームは前半３分に先制するも、同３８分に同点とされて１―１で延長戦に突入。延長前半１０分に勝ち越し点を奪われ、塩貝は１点ビハイ