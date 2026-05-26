預け荷物に充電中のモバイルバッテリーがあったとして、旅客機が行き先を変更した/Justin Tallis/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN）英格安航空会社（LCC）イージージェットのエジプト発ロンドン行きの便が、ローマへの行き先変更を余儀なくされていたことが分かった。同社がCNNに明らかにした。乗客が乗務員に対し、預け荷物の中にモバイルバッテリーで充電中の機器を置き忘れたと伝えたためだという。当該のEZY2618便は1