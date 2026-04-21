『時すでにおスシ!?』第3話 出勤停止を言い渡された大江戸は…
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）の第3話が、21日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
■第3話のあらすじ
「よこた鮨アカデミー」に激震が走る。講師の大江戸（松山ケンイチ）が、かつて店主として営んでいた鮨屋さんで弟子を殴り、閉店に追い込まれたというニュース記事を胡桃（ファーストサマーウイカ）が見つけてきたのだ。記事の内容を認める大江戸に対し、学長の横田（関根勤）は「しばらく休みを取るように」と出勤停止を言い渡す。
講師不在という異例の事態に困惑するみなと（永作博美）たち。一方、胡桃は大江戸を厳しく追及したものの、クラスメイトの森（山時聡真）から「和を乱している」と責められ、孤立を深めていく。自分の考えに縛られ、完璧主義ゆえに自分を追い込んできた胡桃は次第に体と心の異変を感じる…。
クラスがバラバラになっている状況に、みなとは何か働きかけることができないか考えていた。また、大江戸は自らの原点である師匠・土方（金田明夫）のもとを訪ねており…。
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同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
「よこた鮨アカデミー」に激震が走る。講師の大江戸（松山ケンイチ）が、かつて店主として営んでいた鮨屋さんで弟子を殴り、閉店に追い込まれたというニュース記事を胡桃（ファーストサマーウイカ）が見つけてきたのだ。記事の内容を認める大江戸に対し、学長の横田（関根勤）は「しばらく休みを取るように」と出勤停止を言い渡す。
講師不在という異例の事態に困惑するみなと（永作博美）たち。一方、胡桃は大江戸を厳しく追及したものの、クラスメイトの森（山時聡真）から「和を乱している」と責められ、孤立を深めていく。自分の考えに縛られ、完璧主義ゆえに自分を追い込んできた胡桃は次第に体と心の異変を感じる…。
クラスがバラバラになっている状況に、みなとは何か働きかけることができないか考えていた。また、大江戸は自らの原点である師匠・土方（金田明夫）のもとを訪ねており…。