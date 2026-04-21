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「インテリジェンスに疑問符が出てきている」トランプ氏の支持率低下に見る指導者の条件

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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「トランプさんや高市さんの支持率は、その『インテリジェンス』の説得力で決まる」を公開した。現代の政治リーダーの支持率を左右する要素について、独自の視点から見解を語っている。



茂木氏は動画の冒頭で、トランプ大統領の支持率低下が報じられていることに触れ、彼の人気は「果たしてどれぐらいインテリジェンスがある人と見なされるか」にかかっていると指摘した。リーダーとしてのインテリジェンスとは、国や人々、そして世界をあるべき方向に導ける力であると定義。トランプ氏の過激な発言や行動の背後には専門機関による緻密な情報分析があり、それらの判断が納得のいくものであれば支持率は上がると説明し、「正しい正しくないということよりも、インテリジェンスということで指導者が判断される時代」だと持論を展開した。



また、日本の高市早苗氏にも言及し、「日本国、世界をどっちの方向に連れていってくれるのかっていうことについてのインテリジェンスに説得力があったら、それでいい」と述べている。



しかし現在、トランプ氏のインテリジェンスに「疑問符が出てきている」と茂木氏は語る。イランへの対応や出口戦略への懸念、イスラエルとの思惑の不一致などを挙げ、過去の戦争におけるアメリカの「計算違い」の多さを振り返った。今後の支持率は「彼の説得力というか、計算違いぶりがどれぐらい許容されるものか」に依存すると分析した。



最後に茂木氏は、AIの進化など先が読めない現代において、どのようなリーダーにとっても難しい状況が続いていると総括。「難しい状況の中でどう説得力を持たせるかってことについて、我々は本気で考えなくちゃいけない時代」と締めくくり、政治の動向を他人事ではなく、切実な問題として捉える重要性を訴えかけた。