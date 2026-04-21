T-BOLANがラストライブツアー＜LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47＞を開催中だ。その最後のステージが8月10日、東京・日本武道館で行われることは既報のとおり。旅の終着点であり、T-BOLANの歴史の完結を告げる＜T-BOLAN LAST LIVE FINAL CHAPTER 2026.08.10 NIPPON BUDOKAN -This Journey Never Ends-＞のチケット詳細が発表となった。

「いつの頃からか、毎会場、毎会場がファイナルという意識になった」──開催中のツアーのMCで、森友嵐士(Vo)はそう語った。2025年9月よりツアーがスタートした当初、「最後のステージに立った時、どんな思いになるのか？ 今はわからない」と話していた森友だが、ツアーが進み、いつの頃からか最後を意識するようになっていったという。

森友の心因性発声障害や上野博文(B)の病魔(2015年くも膜下出血 / 2025年肺ガンのステージ4の診断)からの二度の奇跡的復活など、彼らはこれまで幾多の困難を乗り越えてきた。その最後となる日本武道館は、T-BOLANにとって初の舞台。 五味孝氏(B)が少年時代から抱き続けてきた「武道館に立ちたい」という夢は、メンバーだけでなくみんなの夢。35年という年月をかけた“約束の旅”の終焉となる。

「この日が、すべてになります。武道館で待ってるな」とMCで語った森友。日本武道館公演はT-BOLANという物語の完結であり、最高の形でフィナーレを迎える奇跡の一夜となるはずだ。

■＜T-BOLAN LAST LIVE FINAL CHAPTER 2026.08.10 NIPPON BUDOKAN -This Journey Never Ends-＞

8月10日(月) 東京・日本武道館

open17:30 / start18:30



▼チケット

◯VVIPチケット(森友ソロファンクラブとT-BOLANのファンクラブ先行限定販売)：￥35,000(税込)

・デジテルフォトチケットにてお届け

・アリーナ最前方席

・メンバー直筆サイン入りオリジナルディスプレイパネル

(LAST LIVE TOURで森友嵐士が着用した世界にひとつだけの衣装の一部をパネルにしてプレゼント)

・今回の武道館公演のDVDに収録されるエンドロールへのお名前掲載権

・VVIP専用パス

・専用ゲートからの入場権利

※グッズ付きチケット特典は会場でのお渡しとなります。事前または事後の発送は受け付けておりませんので予めご了承ください。

◯VIPチケット(森友ソロファンクラブとT-BOLANのファンクラブ先行限定販売)：￥18,000(税込)

・デジタルフォトチケットにてお届け

・アリーナ前方席

・今回の武道館公演のDVDに収録されるエンドロールへのお名前掲載権

・VIP専用パス

・専用ゲートからの入場権利

※グッズ付きチケット特典は会場でのお渡しとなります。事前または事後の発送は受け付けておりませんので予めご了承ください。

◯指定席“デジタルフォトチケット”：￥13,000(税込)

※先行受付までの取り扱いとなります。一般販売での取り扱いはございません。

◯指定席“紙チケット”：￥10,000(税込)



【SINGING TREE(森友嵐士ソロ FC)先行受付】

受付期間：4月21日(火)12:00〜4月27日(月)23:59

【TEARS INFORMATION(T-BOLAN FC)先行受付】

受付期間：4月28日(火)12:00〜5月6日(水)23:59

【チケットぴあプレリザーブ先行受付】

受付期間：5月7日(木)12:00〜5月17日(日)23:59

一般発売：6月20日(土)10:00〜

※全席指定

※4歳以上有料。3歳以下膝上可(ただし席が必要な場合は有料)

※学生割引あり

詳細：https://t-bolan.bzone.co.jp/special/last-live-budokan/

■＜LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47＞

▼2025年

09月13日(土) 千葉・市川市文化会館 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

09月19日(金) 岡山・岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場

open17:30 / start18:30 ※SOLD OUT

09月21日(土) 兵庫・東リいたみホール(伊丹市立文化会館) 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

09月23日(火/祝) 神奈川・茅ヶ崎市民会館 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

10月11日(土) 福井・敦賀市民文化センター

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

10月13日(月/祝) 大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面(箕面市立文化芸術劇場) 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

10月18日(土) 埼玉・狭山市市民文化会館 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

10月25日(土) 静岡・焼津文化会館 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

11月03日(月/祝) 新潟・新潟県民会館 大ホール

open16:00 / start17:00

11月06日(木) 北海道・函館市民会館 大ホール

open18:00 / start19:00 ※SOLD OUT

11月08日(土) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

open16:00 / start17:00

11月24日(月/祝) 神奈川・カルッツかわさき

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

11月29日(土) 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

12月13日(土) 山形・シェルターなんようホール 大ホール

open16:00 / start17:00

12月14日(日) 福島・喜多方プラザ文化センター 大ホール

open16:00 / start17:00

12月20日(土) 青森・SG GROUPホールはちのへ(八戸市公会堂 大ホール)

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

12月21日(日) 岩手・奥州市文化会館Zホール 大ホール

open16:00 / start17:00

▼2026年

1月11日(日) 石川・本多の森北電ホール

open16:00 / start17:00

1月12日(月/祝) 長野・長野市芸術館メインホール

open16:00 / start17:00

1月17日(土) 広島・ふくやま芸術文化ホールリーデンローズ

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

1月18日(日) 山口・下関市民会館

open16:00 / start17:00

1月24日(土) 鳥取・エースパック未来中心 大ホール(鳥取県立倉吉未来中心)

open16:00 / start17:00

1月25日(日) 島根・島根県民会館 大ホール

open16:00 / start17:00

1月31日(土) 東京・調布市グリーンホール 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

2月07日(土) 埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

2月11日(水/祝) 茨城・水戸市民会館グロービスホール

open16:00 / start17:00

2月22日(日) 栃木・とちぎ岩下の新生姜ホール(栃木文化会館) 大ホール

open16:00 / start17:00

2月23日(月/祝) 群馬・太田市民会館

open16:00 / start17:00

2月28日(土) 大分・iichiko総合文化センターグランシアタ

open16:00 / start17:00

3月01日(日) 宮崎・延岡総合文化センター

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月07日(土) 京都・文化パルク城陽プラムホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月08日(日) 大阪・南海浪切ホール 大ホール

open16:00 / start17:00

3月14日(土) 福岡・福岡市民ホール 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月15日(日) 熊本・市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月20日(金/祝) 愛媛・新居浜市市民文化センター 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月21日(土) 香川・ハイスタッフホール(観音寺市民会館)

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月28日(土) 宮城・トークネットホール仙台(仙台市民会館) 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月29日(日) 福島・けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター) 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

4月04日(土) 佐賀・佐賀市文化会館

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

4月05日(日) 長崎・長崎アルカス佐世保

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

4月10日(金) 富山・高周波文化ホール

open18:00 / start19:00 ※SOLD OUT

4月12日(日) 山梨・東京エレクトロン韮崎文化ホール 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

4月18日(土) 東京・大田区民ホールアプリコ 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

4月24日(金) 和歌山・和歌山城ホール 大ホール

open18:00 / start18:30 ※SOLD OUT

4月25日(土) 奈良・なら100年会館 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

5月05日(火/祝) 高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール

open16:00 / start17:00

5月07日(木) 徳島・徳島県郷土文化会館

open18:00 / start18:30

5月15日(金) 東京・たましんRISURUホール(立川市市民会館) 大ホール

open17:30 / start18:30

5月31日(日) 滋賀・守山市民ホール 大ホール

open16:00 / start17:00

6月06日(土) 沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟

open16:00 / start17:00

6月10日(水) 鹿児島・志布志市文化会館

open18:00 / start19:00

6月13日(土) 神奈川・厚木市文化会館

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

6月14日(日) 愛知・小牧市市民会館

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

6月27日(土) 広島・広島上野学園ホール

open16:00 / start17:00 ※最終追加公演

7月03日(金) 大阪・大阪国際会議場 グランキューブ大阪 メインホール

open17:30 / start18:30 ※最終追加公演

7月05日(日) 群馬・渋川市民会館 大ホール

open16:00 / start17:00

7月19日(日) 三重・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

7月20日(月/祝) 岐阜・バロー文化ホール(多治見市文化会館)

open16:00 / start17:00

▼チケット

全席指定：8,800円(税込)

※4歳以上有料。3歳以下膝上可(ただし席が必要な場合は有料)

※学生・キッズ割引あり

詳細：https://t-bolan.bzone.co.jp/