ソフトバンク、衛星とスマホの直接通信サービス「SoftBank Starlink Direct」を提供開始！Y!mobileやLINEMOでも利用可能
|衛星とスマホの直接通信サービス「SoftBank Starlink Direct」が4月10日に提供開始！
ソフトバンクは10日、都内およびオンラインにて「新料金・サービス発表会」を開催し、携帯電話サービス「SoftBank」および「Y!mobile」、「LINEMO」において新たにSpace Exploration Technologies（以下、SpaceX）が提供する高速・低遅延の衛星通信サービス「Starlink」とスマートフォン（スマホ）の直接通信サービス「SoftBank Starlink Direct（ソフトバンク・スターリンク・ダイレクト）」の提供を2026年4月10日（金）から開始すると発表しています。
SoftBank Starlink Directは使っているスマホがStarlinkの衛星と直接つながることによって携帯電話ネットワークが圏外のエリアでも通信ができるサービスで、これまで電波が届かなかった山間部や海上でのコミュニケーションに加えて緊急時や災害時の連絡手段としても屋外の環境下で利用可能で、テキストメッセージの送受信をはじめ、緊急地震速報など一部の緊急速報メールの受信、対象アプリでのデータ通信が可能です。さらに「LINE」や「PayPay」、「Yahoo! JAPAN」などといったソフトバンクのグループ各社が提供する人気アプリを2026年4月13日（月）から順次利用できるようになります。
ソフトバンクでは利用者の日常をつなぐために鉄道路線や商業地域など生活動線のエリア整備を積極的に行っているほか、非日常をつなぐために光回線を敷設しづらい山間部や野外イベントでは、車載型基地局やStarlinkを活用した通信対策を実施してきましたが、今回、さらに日本全土にSoftBankの携帯電話ネットワークエリアを拡張するべく、衛星とスマホの直接通信サービスであるSoftBank Starlink Directを提供開始しました。
＜「SoftBank Starlink Direct」の利用可能サービス＞
・テキストメッセージ送受信（AndroidではSMS・MMS・RCS、iPhoneではSMS・MMS・iMessageを利用可能）
・データ通信（対象アプリ利用時）
・緊急速報メール（緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報の一部（Jアラート））の受信
※ LINEMOではMMSは提供していません。
※ データ通信は一部の対象アプリのみで利用でき、対象アプリ内の一部の機能を利用できない場合があります。詳細は https://www.softbank.jp/mobile/service/starlink-direct/#app をご覧ください。
利用料金はSoftBankでは申込不要で追加料金なし、Y!mobileではシンプルおよびシンプル2、シンプル3では申込不要で追加料金なし、それ以外の料金プランでも2026年6月末（予定）までは申込不要で追加料金なしですが、2026年7月（予定）以降は月額1,650円のオプションサービスに申し込む必要があり、LINEMOでもY!mobileのその他の料金プランと同様に2026年6月末（予定）までは申込不要で追加料金なしとなるものの、2026年7月（予定）以降は月額1,650円のオプションサービスに申し込む必要があります。またSMSやデータ利用料金ともに追加料金なしとなるということです。
対応エリアは日本の領土および領海のうち、ソフトバンクが定める区域で、日本国内における屋外で地上のSoftBank 5GおよびSoftBank 4G LTE、SoftBank 4Gの電波が届かない圏外エリアおよび無線LAN（Wi-Fi）や携帯電話の通信範囲外かつ衛星との間に遮蔽物のない場所となり、建物の中や地下、トンネル内、建物の密集地や車内、樹木の密集地などの衛星との見通しが確保できない場所、地上のSoftBankの携帯電話ネットワークの電波が届くエリアおよびWi-Fiの通信範囲内では量できません。
対応機種は衛星モード対応機種（2026年4月10日時点で82機種のスマホ）で、利用には最新のソフトウェアへのアップデートが必要となり、一部の機種で所定の設定が必要とのこと。詳細はSoftBankの場合は https://www.softbank.jp/mobile/service/starlink-direct/#model 、Y!mobileの場合は https://www.ymobile.jp/service/starlink-direct/ 、LINEMOの場合は https://www.linemo.jp/service/starlink-direct/ をそれぞれご覧ください。対応アプリは以下の通り。
・災害伝言板
・緊急速報メール
・LINE
・Yahoo! JAPAN
・Yahoo! 防災速報
・Yahoo! 天気
・Yahoo! メール
・Yahoo! マップ
・Yahoo! 乗換案内
・Yahoo! カーナビ
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記事執筆：memn0ck
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