4月17日放送のバラエティ番組『全力！脱力タイムズ』（フジテレビ系）に、元KAT-TUNの中丸雄一（42）がVTRで出演。

同日の放送回は放送終了後に各配信サービスでも公開されたが、フジテレビの有料動画配信サービス「FOD」、定額動画配信サービス「Netflix」では中丸が登場したシーン及び関連シーンも含めて全てカットされていたのだ。いっぽう「TVer」では中丸が出演したシーンも含めて全編公開されており、一部視聴者の間で波紋が広がっている。

同日放送回では、ゲストコメンテーターとして女優・黒木華（36）がスタジオに出演。もうひとりのスタジオゲストにはお笑いコンビ・オリエンタルラジオの中田敦彦（43）が予定されていたが、到着が遅れているという“設定”のもと急きょ代役を探すことに。

中田は番組企画「永野が斬る 日本のエンタメは終わった！」で、お笑い芸人・永野（51）と対談する予定だったことから、“永野とエンタメを熱く語ることができる人物”を条件に代役探しが始まった。

まず1人目の候補者に挙げられたのは、元自民党幹事長・石原伸晃氏（69）。タレントの待機部屋である前室で打ち合わせをする様子がVTRで紹介されたが、永野は「嫌ですね」と拒否。石原氏が元政治家であることから“エンタメをひとつもわかっていない”、“弟（石原良純）が引っかかる”といった理由から却下していた。

次に候補者として白羽の矢が立てられたのが、バラエティ番組やワイドショー、俳優、歌番組など多方面で活躍してきた中丸だった。

前室で打ち合わせをする中丸の姿がスタジオに映し出されると、スタジオメンバーも「おー！」と感激。黒木は「めちゃめちゃ興味あります。すごいファンです」とコメントし、“全力解説員”の生物学者・五箇公一氏（61）も「これからのエンタメをどういう風に語るかっていうのは、ぜひ聞いてみたい」と興味を示していた。

しかし永野は「嫌ですね」と再び難色を示し、「もっと気になることが出てきちゃって。“エンタメ語ってる場合か”ってなってなっちゃいそうで」と渋って見せた。

メインキャスター・有田哲平（55）から「そこは置いておいて、東京ドームのど真ん中でも（コンサートを）やってるから」と促されるも、「置いておけないですよ。ぬるっと復活してて」と苦言。

さらに「（中丸の）嫁と仲が良いんで。なんか、許せないんですよ、ちょっと」と、中丸が’24年8月に「週刊文春」で報じられた女子大生との“密会疑惑”を蒸し返すような発言も。永野は中丸の妻である元日本テレビアナウンサー・笹崎里菜（34）と仲が良いことから、「手が出そう、中丸見たら」とも言い放っていた。

そんな永野は「グループも解散されたけど、ホラー映画みたいに（メンバーが）減っていったじゃないですか。あれも怖いんですよ」と、昨年3月末に解散したKAT-TUNについても言及。有田から「中丸くんが一人ずつ消してるわけじゃないんだよ」とツッコまれるも、「いや、消してるかもしれない。一人ずつ減っていったんですよ。この人（中丸）の周りが」と反論。

有田が「消すどころか、自分がこの前まで消えてたんだよ！」「人消す力があったら、なんで自分消してるんだよ」と言うと、「消したり消えたりしてる人と、（自分が）大事な時期なんで仕事したくない」「もうちょっと2、3年ください。エンタメ語るなら。まだ早い」と突き返していた。

永野から盛大に“ダメ出し”をされた中丸だが……。「FOD」「Netflix」の有料動画配信サービスでは中丸が映し出されたシーンのみならず、永野が中丸に毒舌を吐くシーンもカットされることに。そのためXでは理由を推測する声や困惑する声が上がり、この件を取り上げたニュースサイトのコメント欄でも疑問を抱く声が上がっていた。

《昨日の全力脱力タイムズに中丸くん出てたよね！？ネトフリで見ると中丸くんカットされてるんだけど‥》

《ネトフリ全カットはやばすぎる》

《どんな基準なの？》

《本人いないとこで悪口言ってただけだしね ネトフリ的にはダメだったんでしょ》

《地上波OKでネトフリ駄目なの意味わかんないな。ネトフリで復活する方多いのに》（すべて原文ママ）

「中丸さんのシーンが有料動画配信サービスでカットされたことに、視聴者の間では“人を貶めるような放送内容が原因ではないか？”と捉えた人もいたようです。ですが、TVerでは中丸さんのシーンはカットされていません。永野さんは石原氏のことも痛烈にいじっていましたし、なにより同番組は報道番組をモチーフとしたコント番組。出演者には台詞が用意されていると考える方が自然でしょう」（テレビ誌ライター）

ではなぜ、有料動画配信サービスだけ中丸の出演シーンがカットされたのだろうか？そこで本誌は20日午前、フジテレビに理由を問い合わせた。夕方に広報宣伝部から文書で回答があったが、「契約上のこととなりますので、詳細については回答できません」との説明にとどまった。

有料動画配信サービスでの“中丸NG”にファンも騒然としたが、永野の“毒舌”は無関係ということのようだ。