仲里依紗、23歳で交際4か月の中尾明慶と“ラヴ上等婚” 当時の事務所とのやり取り告白「女優の中でそんな人いない」「子どももいます結婚しますって」
【モデルプレス＝2026/04/20】女優の仲里依紗が4月20日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。夫で俳優の中尾明慶と結婚した当時を振り返る場面があった。
【写真】36歳美人女優「女優の中でそんな人いない」“前代未聞”の結婚秘話
今回の動画で仲は、Netflixの人気恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」（配信中）に出演したモデル・メイク講師のきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）と共演。ギャルメイクを施してもらう様子を公開した。
仲は現在24歳のきぃーちゃんの仕事に対する責任感とプロ意識の高さに触れ「何も考えてなかった私24歳のときなんて。ラヴ上等婚だから」と23歳で中尾と結婚した自分自身について言及。「付き合って4ヶ月で結婚して。女優の中でそんな人いないから。大人になって思うと強〜っ！みたいな」と改めて勢いのある決断だったと振り返った。
さらに、当時について「事務所の偉い人に呼び出されるじゃないですか？」と事務所との話し合いが行われたと打ち明け「子どももいます。結婚しますって言ったら『え？どういうこと？仕事も決まってるしどうするの？』ってなったときに、全部最後までやりますって言って」と当時のやり取りを説明。「最後に私がフリートークみたいなので『でもさ、私がこれで結婚して子どもを産んだら、新恋人って（報道が）出るたびに菓子折り持って謝りに行く人がいなくなるからよかったですね』って言って」と“ラヴ上等”エピソードを披露した。
仲は、2013年3月に中尾との結婚を発表し、同年に第1子となる長男が誕生。長男はYouTubeにもたびたび登場し、ファンから「トカゲくん」の愛称で親しまれている。（modelpress編集部）
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【写真】36歳美人女優「女優の中でそんな人いない」“前代未聞”の結婚秘話
◆仲里依紗、中尾明慶との結婚当時を振り返る
今回の動画で仲は、Netflixの人気恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」（配信中）に出演したモデル・メイク講師のきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）と共演。ギャルメイクを施してもらう様子を公開した。
さらに、当時について「事務所の偉い人に呼び出されるじゃないですか？」と事務所との話し合いが行われたと打ち明け「子どももいます。結婚しますって言ったら『え？どういうこと？仕事も決まってるしどうするの？』ってなったときに、全部最後までやりますって言って」と当時のやり取りを説明。「最後に私がフリートークみたいなので『でもさ、私がこれで結婚して子どもを産んだら、新恋人って（報道が）出るたびに菓子折り持って謝りに行く人がいなくなるからよかったですね』って言って」と“ラヴ上等”エピソードを披露した。
◆仲里依紗、2013年に中尾明慶と結婚
仲は、2013年3月に中尾との結婚を発表し、同年に第1子となる長男が誕生。長男はYouTubeにもたびたび登場し、ファンから「トカゲくん」の愛称で親しまれている。（modelpress編集部）
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