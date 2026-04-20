行楽シーズンの安心材料！ ＭＳプラスワン少額短期保険「レジャー・スポーツ傷害保険(1日型)」

記事ポイント 熱中症も補償対象に含む1日型のレジャー・スポーツ傷害保険が登場保険料は1日300〜500円、最長7日までオンラインで申し込み可能6つのプランから選べ、最大6名までまとめて契約できる手軽さ 熱中症も補償対象に含む1日型のレジャー・スポーツ傷害保険が登場保険料は1日300〜500円、最長7日までオンラインで申し込み可能6つのプランから選べ、最大6名までまとめて契約できる手軽さ

ＭＳプラスワン少額短期保険が、レジャーやスポーツ中のケガや賠償責任に加え、熱中症も補償する「レジャー・スポーツ傷害保険(1日型)」の販売を開始します。

1日単位で加入できる同種保険としては業界初とされており、ゴールデンウィークの外出やレジャー需要に合わせた備えとして注目されます。

ＭＳプラスワン少額短期保険「レジャー・スポーツ傷害保険(1日型)」





商品名：レジャー・スポーツ傷害保険(1日型)ペットネーム：1DAYレジャー・スポーツ保険販売開始日：2026年3月25日保険料：1日300〜500円保険期間：1日24時間、最長7日まで契約方法：スマートフォン・PCからのオンライン申し込み

気象庁では今年のゴールデンウィークについて、東日本・西日本を中心に平年より気温が高くなる傾向を予想しています。

暑さに体が慣れていない時期は熱中症リスクが高まりやすく、屋外レジャーやスポーツ時の備えが重要です。

この保険は、自身のケガや他人への損害賠償に加えて、熱中症による救急搬送や入院、通院時の急な出費を一時金でサポートする設計。

点滴治療を受けた場合も補償対象に含まれます。

6つのプラン





選べるプラン：(1)スポーツ・レジャー全般 (2)ゴルフ (3)ハイキング・軽登山 (4)スキー・スノボ (5)キャンプ・BBQ (6)フェス・スポーツ観戦補償パターン：熱中症補償あり、熱中症補償なしの2種類販売時期：熱中症補償ありは3月下旬〜11月上旬、熱中症補償なしは通年販売

レジャーやスポーツの内容によって異なるリスクに合わせ、補償内容をあらかじめパッケージ化。

死亡保険金、入院時一時保険金、賠償保険金に加え、救援者費用、ホールインワン・アルバトロス費用、熱中症一時金、食中毒一時金などがセットされています。

スマホで約5分の申し込み

専用ホームページから約5分で手続きでき、出発前の短い時間でも加入しやすいのが特長です。

当日に熱中症補償ありプランへ申し込む場合は、当日午前9時までの手続きで当日午前10時から補償が始まります。

家族や仲間でまとめて契約

契約可能人数：代表者1名の手続きで最大6名まで利用シーン：家族キャンプ、サークル活動、野外フェス、スポーツ観戦など加入単位：必要な日数だけ、最長7日まで設定可能

1日300〜500円の手頃な保険料で備えられるため、短期の外出やイベント参加時にも取り入れやすい商品です。

複数人をまとめて契約できるため、家族やグループでのレジャーにも活用しやすい内容になっています。

消防庁によると、2025年5月の熱中症による全国の救急搬送者数は2,614人でした。

真夏ほど警戒されにくいゴールデンウィークでも、屋外で長時間過ごす予定がある人は対策と備えを意識しておきたいところです。

ケガや賠償責任だけでなく、熱中症までカバーする1日型保険は、春から秋の行楽シーズンに心強い選択肢。

スマホで手軽に加入できる点も、外出前に準備を整えたい人にうれしいポイントです。

ＭＳプラスワン少額短期保険「レジャー・スポーツ傷害保険(1日型)」の紹介でした。

よくある質問

Q. どんな場面で使える保険ですか？

A. スポーツ・レジャー全般、ゴルフ、ハイキング・軽登山、スキー・スノボ、キャンプ・BBQ、フェス・スポーツ観戦の6プランが用意されており、外出内容に合わせて選べます。

Q. 熱中症補償はいつでも選べますか？

A. 熱中症補償ありプランは3月下旬から11月上旬の期間に販売されます。

一方で、熱中症補償なしのプランは通年で販売されているため、季節に応じて選択可能です。

Q. 申し込みはどのくらい簡単ですか？

A. 専用ホームページからスマートフォンやPCで申し込め、手続き時間の目安は約5分です。

当日加入でも、午前9時までに申し込めば午前10時から補償が始まるプランがあります。

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