DIRECT COOL ProPLUS 水路式（左）とMizu fit（右）

株式会社山善は、背中を面で冷やす方式の冷却服として、「DIRECT COOL ProPLUS 水路式」および「Mizu fit」を5月中旬に発売する。

DIRECT COOL ProPLUS 水路式（DC-SY2）

DIRECT COOL ProPLUS 水路式は、冷凍パックで冷やした水を電動ポンプで循環させて背中、胸部、脇腹部分を冷却できる水冷服。

水冷服内を水路式構造とすることで背中の広い面積を効率よく冷却できる。身体に接する面には穴の開いた面を設けたことで、通気性を確保している。冷凍パックには付属の専用ボトルのほか凍らせたペットボトル（650mlまで）も使用できる。ハーネスを備えており、サイズ調整が可能。

運転モードは、常時稼働する「連続運転」、20秒作動・60秒停止の「ミドル運転」、20秒作動・80秒停止の「ロング運転」の3種類。

別売アタッチメントとして、頭部を冷やす「ヘッドクール」と首部分を冷やす「ネッククール」を用意。どちらか一方のみ装着できる。

接地面の冷却イメージ

頭部もしくは首を冷やす別売アタッチメントを用意

Mizu fit（AQF-V1）

電源：モバイルバッテリー 稼働時間の目安：約3時間30分（気温や使用状況により変動） 着用可能範囲：胸囲80～130×肩幅28×着丈44cm 価格：2万5,980円

Mizu fitは、背中と脇腹を冷却できる冷却ベスト。

背面上部の注水口から水を注いで内部に浸透させ、水自体の水温と気化熱によって身体を冷やす仕組み。ポンプによる循環は行なわない。ハーネスによるサイズ調整にも対応。

水を注いで内部に水を浸透させる

ハーネスで着用サイズの調整が可能

使用後は水を排出して乾かすことができる

着用可能範囲：胸囲70～96cm 価格：7,980円