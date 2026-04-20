素早い帰塁に重要な一歩目…習得したい「上に蹴る動作」

走塁において、「素早い帰塁」は身につけたい技術の1つだ。足が速くても機敏に帰塁できなければ、牽制死のリスクは高まるし、リードも大きく取れず盗塁を試みる機会も減る。大阪桐蔭高時代に主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で指導者として活躍する廣畑実さんが、迅速に帰塁する方法を紹介している。

野球は左回りで本塁→一塁→二塁→三塁→本塁と進むスポーツ。走塁練習では次の塁に進む動きがほとんどで、戻る動きを試みる機会は極めて少ない。「牽制でスッと戻ろうと思ったら、大事なのは（体を）左に向けてダッシュする動作」と廣畑さん。咄嗟に左に向かう動きを意識してほしいと強調する。

帰塁が遅くなる原因の1つに挙げるのが、右足の動かし方。つま先を左方向に向けてから動き出す選手が少年野球の選手には多く、スタートがワンテンポ遅れるという。「すぐに（右足を）回してしまう。これだと遅いんです」と注意を促す。

重要なのは右足を回すのではなく、上に蹴る意識を持つこと。「蹴った方が速く戻れます。（地面を）押す感じですね。この動作をするだけで帰塁は速くなります」。普段から右足で蹴って左方向に向かう練習を積んでおくことが大切になる。

帰塁する時は、頭から戻るケースが多い。体を潜り込ませる意識がどうしても強くなり、右足を回す動作に繋がりやすいとも指摘。「頭から帰らない意識を常に持つ。そうすると、一歩目がすごく速くなります」と力を込める。

実際には頭から戻るのだが、右足を回すのではなく上に蹴ることで、帰塁速度は大きく変わる。推奨する練習法は、リードの構えから右方向に進む“逆方向ダッシュ”。「逆のスタートを切って走るので、すごくお勧めです」。素早い帰塁ができるようになれば、精神的に余裕をもって相手の牽制に対処できる。リードも大きく取れ、盗塁にも果敢にトライできるようになっていくはずだ。（First-Pitch編集部）