「阪神７−５中日」（１９日、甲子園球場）

阪神が３試合連続の逆転勝ちで今季４度目の３連勝を飾った。中日相手の開幕６連勝は１リーグ時代を含めて球団史上初。同点の六回に近本光司外野手（３１）が勝ち越し適時打。佐藤輝明内野手（２７）が七回にバックスクリーンにダメ押しの５号ソロを放った。連投の湯浅が３勝目。先発の伊原は１回１／３を５安打４失点で緊急降板した。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−逆転勝利で３連勝。

「見ていただいた通り、チームとして束になってかかっていく。今シーズンのタイガースらしい戦いが、できたんじゃないかなと思います」

−近本が決勝打、クリーンアップで６打点。

「彼らがしっかりとゲームに出るというところが非常に重要ですから、よくやってくれているなと。全員ですけどね。チームとして本当にいい戦いになりましたね」

−１４勝６敗で貯金８。

「取りたいゲームと言いますか、それをきっちりと取れている。無理をせずにチャンスをうかがうところですから、いい週末になりましたね」

−石黒や工藤らが結果を残している。リリーフの候補は多い方がいい。

「健康でゲームに出せる選手にしていくのが非常に重要。できるだけ出せない状況にならないように、選手のコンディションを考えないといけないのは投手コーチの仕事です。工藤が良かったですし、木下もいますね。一つずつ駒を増やしていくことができればいい。うまくいくのもキャッチャーがきっちりとリードしたり、中野がセカンドでああいうプレーをしたり、連係ですからね、チームとして。次は横浜？行きましょう！！」