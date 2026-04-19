Snow Manが「SAVE YOUR HEART」のDance Practice映像を公開した。

「SAVE YOUR HEART」は、宮舘涼太が主演を務めるテレビ朝日系 オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌で、4月29日(水)発売のSnow Man13枚目のシングルにも収録される楽曲。

Snow Manが新たに挑戦する、愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソングで、“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”というドラマにも通じる、強い決意と衝動を表現したダンスナンバーとなっている。

今回の映像では、“HEART”のオブジェが飾られたメタリックな世界観のセットの中、白を基調とした衣装に身を包んだSnow Manが登場。エッジの効いたサウンドに乗せ、激しさとしなやかさを行き来する緩急のあるダンスと、目まぐるしく変化するフォーメーションで魅せる。

またダンスブレイクでは、迫力あるカメラワークと、まるで時間が止まったかのような静寂から一気に激しくたたみかける展開にも注目だ。

「SAVE YOUR HEART」MVはSnow ManオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開中。主題歌を務めるテレビ朝日系 オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』は毎週土曜23時から放送中だ。

◾️13thシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」

2026年4月29日（水）リリース

詳細：https://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?id=1021411

予約：https://snowman.lnk.to/13thsingle_all ○初回盤A（SG+DVD）

品番：JWCD-25162/B ￥1,980（税込）

スリーブ仕様・シリアルナンバーA封⼊

＜CD収録内容（予定）＞

1.SAVE YOUR HEART

2.オドロウゼ！

3.BANG!!

＜DVD収録内容（予定）＞

・「SAVE YOUR HEART」Music Video

・「BANG!!」Music Video

・「SAVE YOUR HEART」マルチアングル映像

・「BANG!!」マルチアングル映像

・「SAVE YOUR HEART / BANG!!」Behind The Scenes ○初回盤B（SG+DVD）

品番：JWCD-25163/B ￥1,980（税込）

スリーブ仕様・シリアルナンバーB封⼊

＜CD収録内容（予定）＞

1.オドロウゼ！

2.BANG!!

3.SAVE YOUR HEART

＜DVD収録内容（予定）＞

・「オドロウゼ！」Music Video

・「STARS」Music Video

・「オドロウゼ！」マルチアングル映像

・「オドロウゼ！ / STARS / ジャケット写真撮影」Behind The Scenes

・“Dome Tour 2025-2026 ON”お疲れ様会 ○通常盤（CD Only）

品番：JWCD-25164 ￥1,100（税込）

初回仕様：スリーブ仕様・フォトブック付・シリアルナンバーC封⼊

＜CD収録内容（予定）＞

1.BANG!!

2.SAVE YOUR HEART

3.オドロウゼ！

4.STARS

5.BANG!! (Instrumental)

6.SAVE YOUR HEART (Instrumental)

7.オドロウゼ！ (Instrumental)

8.STARS (Instrumental) ▼CD購入者特典

初回盤A（JWCD-25162/B）：特典A

初回盤B（JWCD-25163/B）：特典B

通常盤（JWCD-25164）： 特典C

※特典は後日お知らせします。

※特典は数に限りがございますので、お早めにご予約・ご購入ください。

※一部のCDショップ・オンラインショップでは特典が付かない場合もございます。ご予約・ご購入時に必ずご確認ください。

※本シングルに収録される「SAVE YOUR HEART」は目黒蓮を除く8人となります。

※「STARS」のメイキング映像は、Snow Man公式YouTubeチャンネルに掲載されております、DOCUMENTARY FILMと一部内容が異なります。