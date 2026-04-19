実家に月10万円入れる32歳女性、年収200万円。貯金なしでも「出る予定はありません」と語る本音
育児と仕事を無理なく両立させるため、家族のサポートが得られる実家という環境を最大限に活用し、安定した生活を築いている家庭も見受けられます。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、静岡県浜松市中央区在住・32歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：パート（飲食店）
在住：静岡県浜松市中央区
家族構成：親1人、子ども1人、自分、旦那
世帯年収：自分200万円
実家の間取り：一軒家（3LDK）
交際費：3万円
毎月のお小遣い：なし
毎月の貯金額：なし
貯金総額：なし
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「出る予定はありません」と話しました。
さらに「日々の負担を軽減できる環境が整っているため、無理なく安定した生活を送ることができています。また、その分作業時間もしっかり確保でき、継続的に責任を持って業務に取り組める点が強みです」と話してくれました。
「ただ、お互いに配慮しながら生活することで円滑な関係を保てるよう意識しています。そうした経験から、周囲と協力しながら物事を進める力も身についたと感じています」と、同居生活から得た学びや処世術を話してくれました。
お金に関する悩みでは「実家で生活している分、家族への生活費の負担や将来に向けた貯蓄のバランスに悩むことがあります。限られた収入の中で、支出を見直しながら計画的にお金を管理することを意識しています。また、今後は収入を安定・向上させることで、経済的な自立に向けて努力していきたいと考えています」と、続けてくれました。
家族の助力を得て安定した生活を送る一方、価値観の差への気遣いや貯蓄の難しさに悩む面も。協力体制に感謝しつつ、経済的な自立を目指して日々の家計管理に励んでいる状況です。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、静岡県浜松市中央区在住・32歳女性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：32歳女性
職業：パート（飲食店）
在住：静岡県浜松市中央区
家族構成：親1人、子ども1人、自分、旦那
世帯年収：自分200万円
実家の間取り：一軒家（3LDK）
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：10万円
交際費：3万円
毎月のお小遣い：なし
毎月の貯金額：なし
貯金総額：なし
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「出る予定はありません」と話しました。
「子育てと仕事を両立するため」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「子育てと仕事を両立するため、家族のサポートを受けられる実家で生活しています」と回答。
さらに「日々の負担を軽減できる環境が整っているため、無理なく安定した生活を送ることができています。また、その分作業時間もしっかり確保でき、継続的に責任を持って業務に取り組める点が強みです」と話してくれました。
「生活リズムや価値観の違いに気を遣う」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「実家での生活は安心できる環境である一方で、家族との生活リズムや価値観の違いに気を遣うこともあり、その点に苦労しています」といいます。
「ただ、お互いに配慮しながら生活することで円滑な関係を保てるよう意識しています。そうした経験から、周囲と協力しながら物事を進める力も身についたと感じています」と、同居生活から得た学びや処世術を話してくれました。
お金に関する悩みでは「実家で生活している分、家族への生活費の負担や将来に向けた貯蓄のバランスに悩むことがあります。限られた収入の中で、支出を見直しながら計画的にお金を管理することを意識しています。また、今後は収入を安定・向上させることで、経済的な自立に向けて努力していきたいと考えています」と、続けてくれました。
家族の助力を得て安定した生活を送る一方、価値観の差への気遣いや貯蓄の難しさに悩む面も。協力体制に感謝しつつ、経済的な自立を目指して日々の家計管理に励んでいる状況です。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)