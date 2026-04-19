45歳もの年の差婚で話題となったおふたりも、今年で結婚16年目。今も変わらずラブラブで、加トちゃんへの愛情は増すばかりとか。「私の趣味は加藤茶です」と言い切る綾菜さんに加藤家の日常を届けていただきましょう。

【写真】83歳になった加藤茶、超豪華な誕生日ケーキ

3月1日は加トちゃんの83歳の誕生日でした。誕生日の当日は夫婦でイベントをさせていただき、抽選で当たったファンの方々がお祝いしてくれました。加トちゃんが元気なのはファンの皆さまがいてくれているからこそなので、感謝の気持ちでいっぱいです。

家に帰ると高木ブーさんや氷川きよしさんからも素敵なお花が届いていました。加トちゃんが“誕生日ってどれだけ周りの方に支えられてるかわかる素敵な日だな”と言ってるのを聞いて、本当にそのとおりだなと思いました。

83歳になった加トちゃんですが、イベントに舞台にと大忙し！

次の日には気持ちを入れ替え、舞台の台本の読み込みをスタート。なんと夫婦で「初舞台」だったのです! 演目は『水戸黄門漫遊記』で、加トちゃんは水戸黄門、私はおきん役でした。初めは緊張していましたが、気がつけば大ベテランの加トちゃんの、力が抜けてるのに面白い演技に、大爆笑していました。

主催は、プライベートでも仲良しの「ちんぷんかんぷん」さんで、毎日楽屋は笑いであふれ、こんなに素敵な人たちに囲まれて仕事ができることに、とても幸せを感じました。開演中は毎日、疲れてホテルで寝落ちしていましたが、本当に良い経験をさせていただきました。舞台上でイキイキしてる姿を見て、108歳までの現役続行を目指している加トちゃんの気持ちが痛いほどわかりました。

その夢を叶え、元気に舞台に立ちたいという思いをを支えるため、食生活の改善に取り組んできましたが、試行錯誤の末にたどり着いたのが、減塩なのに美味しい!を実現した“氷だし”です。

今回、皆さんにも加藤家で実践している食生活を体験してもらいたいと、氷だしをベースとした豚汁と、雑穀おかゆを販売することになりました。加トちゃんのために頑張ってきたことが、たくさんの方の食事サポートに少しでもなるなら幸せなことだなと思います。

舞台や地方での仕事が多かった3月でしたが、私たちのそんな忙しさに“すねてしまった”存在が。それは愛犬の茶子。キャリーケースを見つけ、出かけると勘づいた茶子は、キャリーの中に入り荷造りの邪魔を……その姿を見てデレデレになるのですが、寂しいのは私たちも一緒!

離れている間は、待ち受けにした愛犬を見ながら過ごして、お土産に犬用おやつをたくさん買って帰りました。4月は、一緒にいっぱいお出かけしようね♪

かとう・あやな●2011年に加藤茶と結婚。夫を支えるため「介護職員初任者研修」（旧ホームヘルパー2級）、「介護福祉士実務者研修」（旧ホームヘルパー1級）を修了。