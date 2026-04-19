ディズニーシー25周年を徹底紹介！鮮やかなジュビリーブルーの新作フード＆ドリンク
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
Bobby Maihama氏が「【最新】25周年ディズニーシーの新作メニュー特集【スパークリング・ジュビリー】」を公開した。東京ディズニーシーの開園25周年を祝うアニバーサリーイベント「スパークリング・ジュビリー」で登場した、テーマカラー「ジュビリーブルー」が色鮮やかな新作フードとドリンクを5店舗巡って紹介している。
動画では、まずアメリカンウォーターフロントの「スパークリング・ジュビリーワゴン」で「ミッキーマカロン（ホワイトチョコ）」を購入。鮮やかな青色が特徴で、「甘すぎずちょうどイイ」と評価し、スミレの香りや弾力のある食感を伝えた。
続いて「リバティ・ランディング・ダイナー」では、「スペシャルサンデー（ライチーゼリー、わらび餅、みかん）」と「ミニスナックケースつきグミキャンディー」を紹介。サンデーは青いライチソースがかかり、中には透明な立方体のわらび餅が入っている。
「シーサイドスナック」では25周年バージョンの「スペシャルうきわまん（エビ＆さつまいも）」を実食。青と白のツートンカラーで、耳の部分には温かいさつまいも餡、浮き輪の部分には「エビシュウマイみたい」と表現したエビの餡が詰まっており、中華風の味わいを楽しめる。
「カスバ・フードコート」では、「スペシャルコンビカリーライス、ナン添え」や、青いゼリーと黄色のマンゴーの対比が美しい「スペシャルラッシー」を堪能。「ドックサイドダイナー」では、初登場となるクッキー＆クリーム味の「ミッキーチュロス」や、キウイとライムが入った爽やかな「スペシャルスパークリングドリンク」、そして25周年デザインのきらびやかな「ポップコーンバケット」を紹介した。
動画の最後でBobby Maihama氏は、個人的なお気に入りとして「スペシャルサンデー」と「スペシャルうきわまん」を挙げた。アニバーサリー期間中ならではの特別な装飾やメニューが楽しめる東京ディズニーシー。他にも紹介しきれていないメニューがあるとのことで、パークを訪れる前の予習として必見の内容となっている。
動画では、まずアメリカンウォーターフロントの「スパークリング・ジュビリーワゴン」で「ミッキーマカロン（ホワイトチョコ）」を購入。鮮やかな青色が特徴で、「甘すぎずちょうどイイ」と評価し、スミレの香りや弾力のある食感を伝えた。
続いて「リバティ・ランディング・ダイナー」では、「スペシャルサンデー（ライチーゼリー、わらび餅、みかん）」と「ミニスナックケースつきグミキャンディー」を紹介。サンデーは青いライチソースがかかり、中には透明な立方体のわらび餅が入っている。
「シーサイドスナック」では25周年バージョンの「スペシャルうきわまん（エビ＆さつまいも）」を実食。青と白のツートンカラーで、耳の部分には温かいさつまいも餡、浮き輪の部分には「エビシュウマイみたい」と表現したエビの餡が詰まっており、中華風の味わいを楽しめる。
「カスバ・フードコート」では、「スペシャルコンビカリーライス、ナン添え」や、青いゼリーと黄色のマンゴーの対比が美しい「スペシャルラッシー」を堪能。「ドックサイドダイナー」では、初登場となるクッキー＆クリーム味の「ミッキーチュロス」や、キウイとライムが入った爽やかな「スペシャルスパークリングドリンク」、そして25周年デザインのきらびやかな「ポップコーンバケット」を紹介した。
動画の最後でBobby Maihama氏は、個人的なお気に入りとして「スペシャルサンデー」と「スペシャルうきわまん」を挙げた。アニバーサリー期間中ならではの特別な装飾やメニューが楽しめる東京ディズニーシー。他にも紹介しきれていないメニューがあるとのことで、パークを訪れる前の予習として必見の内容となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
ディズニー旅行のホテル選びに！絶景サウナや豪華ブッフェを満喫できる「舞浜ユーラシア」で「快適に過ごす」宿泊レポ
ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ」第2弾が開幕！ヴァネロペ主役のポップでかわいい新作メニューを実食レポート
【手軽】ディズニーシーで「食べるべき」絶品グルメ！朝限定ナンから話題のスイーツまで実食レポ
チャンネル情報
★お仕事のご依頼はこちら bobby.maihama@outlook.jp