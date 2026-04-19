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Bobby Maihama氏が「【最新】25周年ディズニーシーの新作メニュー特集【スパークリング・ジュビリー】」を公開した。東京ディズニーシーの開園25周年を祝うアニバーサリーイベント「スパークリング・ジュビリー」で登場した、テーマカラー「ジュビリーブルー」が色鮮やかな新作フードとドリンクを5店舗巡って紹介している。



動画では、まずアメリカンウォーターフロントの「スパークリング・ジュビリーワゴン」で「ミッキーマカロン（ホワイトチョコ）」を購入。鮮やかな青色が特徴で、「甘すぎずちょうどイイ」と評価し、スミレの香りや弾力のある食感を伝えた。



続いて「リバティ・ランディング・ダイナー」では、「スペシャルサンデー（ライチーゼリー、わらび餅、みかん）」と「ミニスナックケースつきグミキャンディー」を紹介。サンデーは青いライチソースがかかり、中には透明な立方体のわらび餅が入っている。



「シーサイドスナック」では25周年バージョンの「スペシャルうきわまん（エビ＆さつまいも）」を実食。青と白のツートンカラーで、耳の部分には温かいさつまいも餡、浮き輪の部分には「エビシュウマイみたい」と表現したエビの餡が詰まっており、中華風の味わいを楽しめる。



「カスバ・フードコート」では、「スペシャルコンビカリーライス、ナン添え」や、青いゼリーと黄色のマンゴーの対比が美しい「スペシャルラッシー」を堪能。「ドックサイドダイナー」では、初登場となるクッキー＆クリーム味の「ミッキーチュロス」や、キウイとライムが入った爽やかな「スペシャルスパークリングドリンク」、そして25周年デザインのきらびやかな「ポップコーンバケット」を紹介した。



動画の最後でBobby Maihama氏は、個人的なお気に入りとして「スペシャルサンデー」と「スペシャルうきわまん」を挙げた。アニバーサリー期間中ならではの特別な装飾やメニューが楽しめる東京ディズニーシー。他にも紹介しきれていないメニューがあるとのことで、パークを訪れる前の予習として必見の内容となっている。