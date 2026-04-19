◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１１節 Ｇ大阪２―２（ＰＫ５―３）岡山（１９日・パナソニックスタジアム吹田）

Ｇ大阪がホームで岡山をＰＫ戦の末に破り、リーグ２戦ぶり勝利を挙げた。開幕節・Ｃ大阪戦（２月７日・ヤンマー）で左足肉離れを発症した元日本代表ＦＷ宇佐美貴史が後半１６分から途中出場し、リーグ１０戦ぶり復帰。さっそく同２０分には鋭いパスでＦＷジェバリのゴールをアシストし、ＰＫ戦では１人目を任されて成功し、チームを勢いづけるなど存在感を示した。以下は試合後の宇佐美との主な問答。

―開幕戦以来の出場。

「点をしっかり取ることや（好機を）つくることを意識した」

―前節まで外からチームをみて。

「（新任のビッシング監督の）スタイルが染みついてきたと感じていた」

―自身が入って。

「最後の一本のパス、トラップ、アイデアとか（が足りないと）見ながら感じていた。そこは自分にしか出来ないものはある。落とし込んでいければと思う」

―ジェバリの足元に速いパスを出してアシストした。

「ああいう斜めのボールも、もっともっと増えれば。足元につけてあげるとか、いいスピードでいい質のボールを出したいと思っていたので、あとは決めてくれたジェバリのゴール」

―今後どう貢献したい。

「プレーの質、アイデア、結果でチームを助けたい」

―ＰＫも成功。

「あのＰＫなら緊張しない。９０分ロスタイムのＰＫとか蹴ってる分、全然緊張しなかった。１番手の時は、後ろの選手を安心させないといけない。余裕をもったボディランゲージを意識した」