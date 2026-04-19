植草貞夫さん＝2008年2月撮影

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　元テレビ大阪で現在はフリーの植草結樹アナウンサーが19日、自身のインスタグラムを更新し、父の植草貞夫さんの近況を伝えた。

【写真】93歳、まだまだ元気な植草貞夫さん　鰻弁当＋毒舌

　植草貞夫さんは大阪の朝日放送（ABC）の元アナウンサー。「甲子園は清原のためにあるのか」など、高校野球やプロ野球の実況中継で知られた名物アナだった。

　結樹アナは【父を弟と施設に訪問　植草貞夫93歳元気です】と題して画像を掲載。貞夫さんは車いすに座って穏やかな表情を見せているが、目線には力がある。

　「弟が会議のため大阪へ　翌日　父がお世話になっている施設へ」と状況を説明した上で「鰻弁当を持って訪問　温かく無いなと毒を吐きながらも　美味しそうに食べていました。」と胃袋も元気なことも含めて伝えた。さらに「テレビ野球中継を見ながら、俺ならこう喋るとまた毒を吐き　私と妻も同席しての楽しい時間でした。」と口も衰えていないことを明かした。

　「訪問の前日が4月17日　あの阪神巨人戦　バース、掛布、岡田のバックスクリーン三連発の日　あれから41年　今は、父が実況したシーンもYouTubeで再生できる便利な時代です。」と思い出の日を振り返っていた。

（よろず～ニュース編集部）