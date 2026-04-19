逮捕の父親 スマホに「遺体を遺棄する方法」検索履歴

京都府南丹市の山林に小学生の息子の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、父親のスマートフォンに遺体を遺棄する方法の検索履歴があったことがわかりました。

【写真を見る】安達優季容疑者のスマホに「遺体を遺棄する方法」の検索履歴 京都･男児遺棄事件 遺体を数か所に移動させたか…取り調べには落ち着いた様子

南丹園部町の会社員・安達優季容疑者（37）は市内の山林に息子で小学生の結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いがもたれています。

捜査関係者によりますと安達容疑者は容疑を認め、落ち着いた様子で取り調べに応じているということです。

結希さんの遺体を数か所に移動させたか

また、安達容疑者のスマートフォンには結希さんの行方がわからなくなっていた時期に遺体を遺棄する方法を検索した履歴があったということです。

安達容疑者は結希さんの遺体を数か所に移動させていたとみられていて、警察は発覚しにくくさせる方法を調べていたとみて捜査しています。