◇女子ゴルフツアー KTT杯バンテリン・レディース最終日（2026年4月19日 熊本県 熊本空港カントリークラブ＝6595ヤード、パー72）

7打差の10位で出た佐久間朱莉（23＝大東建託）が66と追い上げ、通算9アンダーの3位でフィニッシュした。

最終18番では2オンに成功し、ピン下8メートルを決めてイーグルを奪い、観客の大歓声を浴びた。

「今日はああいう距離がなかなか決まってくれなかったんですけど、最後は入ってくれたので良い上がりだったなと思います」

初日は64位と出遅れたが、尻上がりに調子を上げた。2位に入った富士フイルム・スタジオアリス女子オープンと同じように2週連続の“まくり”を見せた。

「（出遅れても）早いうちにミスに気づけるようになったので、3日間を通して悪いというところが今季はまだない。そこは良いふう（状態）になってくれているのかなと思います」と成長を実感している様子だ。

次戦は自身初の米本土でのメジャー・シェブロン選手権（23日開幕、米テキサス州メモリアル・パークGC）に挑戦する。コースの情報については「特に（頭に入れて）ないです」と話す。同大会のイメージについては「池に飛び込むイメージです」。ただ、今年の開催コースの18番には池がなく、恒例の優勝者の“池ダイブ”は見られなさそうだが「仮説で（プール）を作っていると聞いたんですけど」と周辺情報のチェックはしっかりできているようだ。

海外メジャーは過去に24、25年と2年連続で全英女子オープンに挑戦し、いずれも予選落ちを喫した。

「2回行ってる全英よりは、自分の中で調子も良くなってきてくれている（実感が）ある。自信を持ってプレーできているので、どこまでいけるのか挑戦していきたいと思います。（楽しみな部分が）多いです。まずは、しっかり4日間戦いたい。少しでも上にいきたいなと思います」と意気込みを語っていた。