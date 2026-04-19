「あなたの介護なんてしないわよ」と妻がチクリ…資産6,300万円の勝ち組老後が、わずか4年で暗転。欲望のままに生きた69歳男性が直面した「厳しい現実」

長い現役生活を終えて、自由な生活に突入。老後資産にも不安はなく、残りの人生を“ご褒美気分”で楽しみたい……そんな望みも理解できなくはありませんが、行き過ぎれば“お金より大切なもの”を失ってしまうかもしれません。見ていきましょう。

我慢しなくていい…老後生活を満喫した結果

「このままの生活を続けていたら、取り返しのつかない状態になりますよ」

仕事を引退し、ようやく自由を謳歌し始めて、まだ4年。医師にそう告げられたとき、吉岡さん（仮名・69歳）は思わず言葉を失いました。

吉岡さんは都内の建材メーカーに勤め、65歳まで働きました。役職定年後は年収が下がったものの、長年の貯蓄と退職金、そして数年前に受け取った親の相続もあり、退職時の金融資産は約6,300万円。住宅ローンはすでに完済。

夫婦2人の年金収入は月24万円ほどで、子どもも独立済み。まさに「老後勝ち逃げ」が決まっていたはずでした。

「これだけあれば、もうお金のことで心配や我慢をする必要はない」

――そう思うようになるのは、彼にとって自然なことだったのかもしれません。

「これまで長年頑張ったご褒美だから」

吉岡さんの日常は、現役時代とは一変しました。通勤による運動が消え、代わりにハマったのが「デパ地下巡り」です。好物のローストビーフや揚げ物、季節限定の高級ケーキ。ショーケースには、いつも魅力的な陳列で溢れるほどの食べ物が並んでいます。

「現役時代の飲み代に比べれば安いもの」自分にそう言い訳を重ねるうち、夫婦二人の食費は月15万円を突破していました。

1日3食というメリハリもなくなり、友人とお酒を飲むときも、現役時代のようにセーブはしませんでした。

しかし、その代償は残酷でした。

体重増加で健康に赤信号

4年で体重は20kg増加。人間ドックでは高血圧と糖尿病予備軍を指摘されました。さらに、急激な体重増加により股関節と膝を悪くし、歩行にも影響が出るように。

「ほら、いわんこっちゃないわ」

呆れ顔の妻。階段の上り下りが厳しくなった吉岡さんに、妻が突きつけたのは1枚の見積書。自宅のバリアフリー改修費350万円でした。

「自業自得ね。これからは気を付けるのよ。私はあなたの介護なんてしませんからね」

彼女は夫の不摂生を横目に、淡々と野菜中心の節制を続けていました。再三の忠告も、吉岡さんは「俺が稼いだ金で何を食おうが勝手だ」と一蹴。その傲慢さが、今、最悪の形で跳ね返ってきたのです。

それからの生活は、厳格な食事制限、毎月の通院、そして血糖値と睨めっこする日々。糖尿病の治療が始まれば、薬代や検査代が新たな固定費として資産を削ることになります。悪化して人工透析になることだけは避けなければなりません。

自由を謳歌するために貯めた6,300万円は、今や「病気をこれ以上悪化させないための維持費」へと、その用途を変えつつあります。

自由な老後が一転「病院通い」へ

お金を楽しく使うための健康を無視した結果、吉岡さんのように足元を掬われるケースは少なくありません。厚生労働省の「国民健康・栄養調査（令和6年）」によれば、糖尿病が強く疑われる人は約1,100万人。加齢や運動不足などにより、特に60代以降で急増します。

吉岡さんのように「お金があるからこそ、不健康な選択肢を際限なく選べてしまう」のは、現代の高齢者が陥りやすい罠とも言えるでしょう。

「お金があったことが、裏目に出ました。いくら使ってもいいと、歯止めが利かなくなってしまった」

そう肩を落とす吉岡さん。“ご褒美”に溺れた代償は、老後の自由そのものだったのです。