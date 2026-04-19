昨年、自身初のタイトルとなるセ・リーグ首位打者と最高出塁率の２冠を獲得し、今年３月に行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表に選ばれた広島カープの小園海斗選手（25）の妻で、インフルエンサーの渡辺リサさん（24）が自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルを披露し、SNS上で話題となっています。



【写真】「バリかわ！」スタイル抜群の渡辺リサさん

「ヘアセットしてまらった」とハートの絵文字とともに7枚の写真をアップした渡辺さん。

黒系のベース髪に、顔周りから毛先にかけて明るいインナーカラーを入れており、腰上までのロングヘアーをふんわりと巻いています。前髪は重めのぱっつんスタイルで、ぱっちりと上がったまつ毛や赤リップが映えています。



服装はオフホワイトのトップスの中に暗いグレーのインナーを重ね、デニムのズボンを着用。メリハリ抜群のスタイルが際立つ投稿にコメントでは、「なんでそんなスタイル神なの」「お人形さん」「なんという可愛さ」「バリかわ」「前髪ありも可愛い」「旦那が羨ましい」「うわすげ広島の小園羨まし」などの声が寄せられました。