ブライトンに所属する三笘薫が、トッテナム戦で強烈なインパクトを残した。ベンチスタートとなった一戦だったが、前半途中に出場すると、試合の流れを一気に引き寄せる同点ゴールを決めている。



試合は前半、ディエゴ・ゴメスの負傷により三笘が早い時間帯でピッチへ投入される展開となった。ビハインドを背負ったブライトンは前半ロスタイム、パスカル・グロスがエリア右でスペースを見つけてクロスを供給。そのボールに反応した三笘は、迷いなく左足を振り抜いた。



放たれたダイレクトボレーは、ニア上へと鋭く突き刺さる完璧な一撃。難しいシュートを冷静に沈め、チームを救う同点弾となった。



このゴールにより三笘は、プレミアリーグの“ビッグ6”すべてのクラブから得点を記録した初の日本人選手となっている。



