ワイモバイルのオンラインストアのひとつであるヤフー店で、スマートフォンが割引価格で購入できる「GWセール」が始まった。期間は、5月11日14時59分まで。

たとえば、「OPPO Reno13 A」が3万1392円→2万6640円、「iPhone 14 128GB」（ソフトバンク認定中古品）が3万2760円→2万7360円で一括購入できる。また「iPhone 17e 256GB」は、端末返却プログラム「新トクするサポート」の利用で、支払総額が9648円→24円となっている。

セール価格での購入には、特定プランの申し込みなどの条件が設定されている。

GWセール（一括購入） 機種 元の価格 セール価格 対象 プラン OPPO Reno13 A 3万1392円 2万6640円 他社からのりかえ シンプル3 M/L OPPO A5 5G 1万3400円 9800円 他社からのりかえ/新規契約 シンプル3 M/L AQUOS wish5 1万8720円 1万4800円 他社からのりかえ シンプル3 M/L iPhone 14 128GB(ソフトバンク認定中古品) 3万2760円 2万7360円 新規契約 シンプル3 M/L iPhone 12 64GB(ソフトバンク認定中古品) 1万4000円 9760円 他社からのりかえ/新規契約 シンプル3 M/L iPhone SE 第3世代 (ソフトバンク認定中古品) 1万5660円 7520円 他社からのりかえ シンプル3 M/L GWセール（新トクするサポート利用） 機種 元の支払総額 セール時の支払総額 iPhone 17e (256GB) 9648円 24円