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【今さら聞けない】LINEで離れた人と友達になるための準備、実は間違っている？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「【保存版】LINE友達追加で失敗しない！メール、SMS送信の手順を完全解説」を公開した。動画では、LINE専門家のひらい先生が、離れた相手とSMS（ショートメール）やメールアドレスを使ってLINEを交換する際、失敗しないための事前準備について分かりやすく解説している。



LINEで友達追加を行う際、ひらい先生はまず準備することとして「連絡帳に友達追加したい相手の連絡先を登録する」手順を挙げた。「LINEとこの連絡帳っていうのが連携されているので、連絡帳に登録されていれば、LINEから探すことができるんです」と語り、この事前準備の重要性を説いている。



具体的な手順として、まずはスマートフォンの「連絡帳」アプリを開く。アプリの場所が分からない初心者に向けては、電話アプリの近くを探すか、Android端末であれば画面を下から上にスワイプしてアプリ一覧を表示し、上部にある検索窓に「連絡」と入力して探し出す方法が紹介された。



連絡帳を開いた後は、新しく連絡先を登録する画面に進み、相手の名字と名前を入力していく。その際、ひらい先生（平井友裕）は「大事なのがですね、この電話番号、もしくはメールアドレス」と語り、相手の電話番号かメールアドレスのいずれかを正確に入力して保存することが最も重要なポイントであると強調した。



入力後に保存を押し、連絡帳に新しい名前と連絡先情報が表示されれば、LINEアプリ側での操作に移る準備は完了となる。事前にスマートフォンの連絡帳へ正しく情報を登録しておくことで、離れた場所にいる相手とも確実かつスムーズにLINEの交換を進められるだろう。