パリもち食感が◎！ 切り餅入り「バナナあんこ春巻き」のレシピ｜子どもおやつ
子どもが大好きなバナナ。
そのまま食べるのもいいけど、ちょっとだけ手を加えて、おいしいおやつを作っちゃいましょ。
あんこ&切り餅といっしょに春巻きの皮に包んで揚げれば、はい完成♪
パリパリもちもちの食感がたまりませんよ。
「バナナあんこ春巻き」のレシピ
材料（8本分）
バナナ……2本
市販の粒あん……160g
切り餅……1個
春巻きの皮……8枚
小麦粉
サラダ油
作り方
（1）バナナを切り、のりを作る
バナナは皮をむいて長さを半分に切り、さらに縦半分に切る。餅は厚さを半分に切り、縦に4等分に切る。小さめの器に、小麦粉大さじ1/2、水大さじ1を混ぜ、のりを作る。
（2）春巻きの皮で具を包む
春巻きの皮1枚を角を手前にして置き、バナナ、粒あん、餅の各1/8量をのせる。皮の手前を具にかぶせ、左右を内側に折り込み、しっかりと巻く。巻き終わりに（1）ののりを塗って留める。残りも同様に作る。
（3）揚げる
フライパンにサラダ油を高さ3cmくらいまで入れて中温（170〜180℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱する。（2）を入れ、ときどき返しながら、こんがりと色づくまで2〜3分揚げて、油をきれば完成。
まろやかなバナナの甘みとあんこが好相性♪
お餅が入ることで、満足感もばっちりです。
おうちであたたかいおやつを味わえるのは、手作りならでは。
ほっと楽しいおやつ時間を、親子で楽しんでくださいね。