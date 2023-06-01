【一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 The Gathering of STARS】 4月18日 順次発売 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 The Gathering of STARS」を4月18日より順次発売する。価格は1回850円。

本商品は、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」に登場するキャラクターたちをモチーフにした一番くじ。A賞からF賞は一番くじのフィギュアブランド「MASTERLISE」より、各シリーズの主人公である「ジョナサン・ジョースター」、「ジョセフ・ジョースター」、「空条承太郎」、「東方仗助」、「ジョルノ・ジョバァーナ」、「空条徐倫」が立体化されている。

その他に、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズの主人公たち、“ジョジョ”のモチーフをデザインにあしらった「大皿」、タイトルロゴに各シリーズのデザインを落とし込んだテキストフィギュア「ジョジョの奇妙な冒険 LOGO de Collection」、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズの名の通り、“冒険”をイメージした「トラベルラバーマグネット」などがラインナップしている。

ラストワン賞は、「ジョニィ・ジョースター＆ジャイロ・ツェペリ MASTERLISE PLUS」で、アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」より「ジョニィ･ジョースター」と「ジャイロ・ツェペリ」のフィギュアが用意されている。

「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 The Gathering of STARS」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：ジョナサン・ジョースター MASTERLISE

B賞：ジョセフ・ジョースター MASTERLISE

C賞：空条承太郎 MASTERLISE

D賞：東方仗助 MASTERLISE

E賞：ジョルノ・ジョバァーナ MASTERLISE

F賞：空条徐倫 MASTERLISE

G賞：大皿

H賞：ジョジョの奇妙な冒険 LOGO de Collection

I賞：ミニチュアチャーム

J賞：トラベルラバーマグネット

K賞：クリアポスター

L賞：ステッカーコレクション

ラストワン賞：ジョニィ・ジョースター＆ジャイロ・ツェペリ MASTERLISE PLUS

ダブルチャンスキャンペーン：ジョニィ・ジョースター＆ジャイロ・ツェペリ MASTERLISE PLUS

A賞：ジョナサン・ジョースター MASTERLISE

B賞：ジョセフ・ジョースター MASTERLISE

C賞：空条承太郎 MASTERLISE

D賞：東方仗助 MASTERLISE

E賞：ジョルノ・ジョバァーナ MASTERLISE

F賞：空条徐倫 MASTERLISE

G賞：大皿

H賞：ジョジョの奇妙な冒険 LOGO de Collection

I賞：ミニチュアチャーム

J賞：トラベルラバーマグネット

K賞：クリアポスター

L賞：ステッカーコレクション

ラストワン賞：ジョニィ・ジョースター＆ジャイロ・ツェペリ MASTERLISE PLUS

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～7月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50個。

(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険THE ANIMATION PROJECT

※発売日は流通により前後する場合があります。