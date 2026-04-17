元アンジュルム和田彩花 “台湾で婚姻しました”と報告 「夫婦別姓」「同性婚」に対する自身の思いも
アンジュルムの元リーダー和田彩花（31）が17日、台湾で婚姻したことを報告した。自身のインスタグラムで明らかにした。
【写真】夜空にバルーン…祝福のひと時を公開した和田彩花
和田は「ご報告」と題した投稿で「台湾で婚姻しました」と報告。その経緯について「パートナーの母国である台湾での婚姻を選んだのは、以前から同性婚を支持してきたこと、そして夫婦別姓を選択できることが理由です。台湾では、どちらも自由に実現することができます」と伝えた。その上で「こうした制度のある台湾で結ぶ婚姻は、自分たちが思い描いていた理想のかたちにより近いのではないかと感じています」とつづった。
また和田は国際結婚だと明かし「日本でも夫婦別姓を選択できますが、私だけでなく、それを望むだれもが自分らしい人生を歩めるようになってほしいです。選択的夫婦別姓や同性婚が一日でも早く、ここ日本で実現することを願っています」と語った。
そして「誰もが自分らしい人生を歩めるようになったとき、みなさんと一緒に『おめでとう』と言い合えたら嬉しいです」とし、婚姻を祝った際の写真を公開した。
和田は1994年8月1日生まれ、群馬県出身。A型。アイドルグループ・アンジュルムの初代リーダーとして活躍し、2019年6月に卒業した。
【写真】夜空にバルーン…祝福のひと時を公開した和田彩花
和田は「ご報告」と題した投稿で「台湾で婚姻しました」と報告。その経緯について「パートナーの母国である台湾での婚姻を選んだのは、以前から同性婚を支持してきたこと、そして夫婦別姓を選択できることが理由です。台湾では、どちらも自由に実現することができます」と伝えた。その上で「こうした制度のある台湾で結ぶ婚姻は、自分たちが思い描いていた理想のかたちにより近いのではないかと感じています」とつづった。
そして「誰もが自分らしい人生を歩めるようになったとき、みなさんと一緒に『おめでとう』と言い合えたら嬉しいです」とし、婚姻を祝った際の写真を公開した。
和田は1994年8月1日生まれ、群馬県出身。A型。アイドルグループ・アンジュルムの初代リーダーとして活躍し、2019年6月に卒業した。