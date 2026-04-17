ドル指数は小幅低下、クリティカルな水準に到達＝ロンドン為替



ロンドン時間に入るとドル指数は小幅に低下している。東京時間には前日終値９８．２１５を挟んだ揉み合いが続いた。ロンドン朝方に９８．２９１まで上昇したあとは、低下の流れを示している。足元では９８．０８７まで下げている。



この水準はテクニカル分析的に重要な水準だ。1/27安値９５．５５１から3/31高値１００．６４３までの年初以降のレンジの「半値戻し」が９８．０９７となっている。この水準で低下が一服するのか、さらに下回ってくるのか、今後の方向性を判断する材料となろう。



ドルインデックス＝98.12(-0.10 -0.10%)

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