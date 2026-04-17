＜サレ妻の二択＞憎いのは夫より浮気相手「慰謝料を請求します！」怒りの電話すると…【第2話まんが】
夫が寝言で他の女性の名前を呼んだことを追及すると「浮気をしていた」と認めました。しかも、同じ人と繰り返し何度も……。大好きな夫の浮気、本当に傷つきました。しかしそれでも謝罪してもらって、再構築していくのだと疑いませんでしたが、夫は私と子どもを捨て、浮気相手の元に行きたいというのです。夫に浮気され、そして捨てられる……そんなひどいことがありますか？ なんとか彼の気持ちをつなぎ留めたいです。
「お願い……あなたのことは許すし、もう責めないから。私にもカナタにもあなたがいないとだめなの。悪いところはなおすから」
という私を夫は拒否しました。
そして、もう私とは終わりだからいいやとでも思ったのでしょうか？ 聞かれたことにすべて答えました。
「こんなお金いらないからあの人を返してよ！！！」
そう言いたくてサヤカに電話をしたのに、着信拒否されていました。
夫にはまだブロックこそされていませんが「帰ってきて話し合いましょう」などのLINEはことごとく無視。電話にでることもありません。
「これでは私たちは生活ができない」という連絡に関しては唯一返信が来て、カナタの生活費だと言わんばかりに2〜3万円は振り込まれてくるのです。
ついには「離婚してほしい」というメッセージが来ましたが、私は断固拒否しました。
夫は話し合いに応じてくれることはなく、私の意見を聞いてくれることもありませんでした。
電話には出ず、帰ってこないのです。
彼の心を取り戻したいと、できる限りのことはしたいと思ってもこれでは何もできません。
信じていた夫に裏切られて、カナタとどうやって2人で生きていけというのでしょう。
私はまだ夫を愛していて、私たちの元に帰ってくることを心から望んでいます。
このままでは納得できません！
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
「お願い……あなたのことは許すし、もう責めないから。私にもカナタにもあなたがいないとだめなの。悪いところはなおすから」
という私を夫は拒否しました。
そして、もう私とは終わりだからいいやとでも思ったのでしょうか？ 聞かれたことにすべて答えました。
「こんなお金いらないからあの人を返してよ！！！」
そう言いたくてサヤカに電話をしたのに、着信拒否されていました。
夫にはまだブロックこそされていませんが「帰ってきて話し合いましょう」などのLINEはことごとく無視。電話にでることもありません。
「これでは私たちは生活ができない」という連絡に関しては唯一返信が来て、カナタの生活費だと言わんばかりに2〜3万円は振り込まれてくるのです。
ついには「離婚してほしい」というメッセージが来ましたが、私は断固拒否しました。
夫は話し合いに応じてくれることはなく、私の意見を聞いてくれることもありませんでした。
電話には出ず、帰ってこないのです。
彼の心を取り戻したいと、できる限りのことはしたいと思ってもこれでは何もできません。
信じていた夫に裏切られて、カナタとどうやって2人で生きていけというのでしょう。
私はまだ夫を愛していて、私たちの元に帰ってくることを心から望んでいます。
このままでは納得できません！
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙